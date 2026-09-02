Miles de personas abarrotan las plazas de Castilla-La Mancha en apoyo a Ceuta: banderas de España y gritos contra Sánchez

Miles de personas han abarrotado este miércoles las principales plazas de las ciudades y municipios de Castilla-La Mancha para mostrar su apoyo a Ceuta ante la situación que vive la ciudad autónoma tras la entrada masiva de inmigrantes irregulares a finales del pasado mes de julio.

Las concentraciones habían sido convocadas en todos los municipios del país a las 20 horas de la tarde por la Federación de Municipios y Provincias (FEMP), coincidiendo con el Día de Ceuta, y la respuesta ha sido multitudinaria. En Castilla-La Mancha, Delegación del Gobierno, ha contabilizado 52.000 personas solo en las seis grandes ciudades.

Entre los asistentes, muchas banderas de España, gritos de apoyo al pueblo ceutí y pancartas y cánticos contra Pedro Sánchez, pidiendo su "dimisión" como presidente del Gobierno.

En Toledo, entre 5.000 y 6.000 personas -según Delegación del Gobierno y Policía Local- se han concentrado en la Plaza del Ayuntamiento. Frente a un escenario flanqueado por tres banderas de Ceuta, se ha leído el manifiesto de apoyo a la ciudad autónoma.

A la concentración toledana ha asistido el secretario general del PP, Miguel Tellado, que ha indicado que "España ha sido este miércoles un clamor de apoyo a Ceuta". Por ello, ha pedido a Pedro Sánchez que convoque elecciones "si le queda un mínimo de decencia y respeto".

"Hay que mandar un mensaje claro a los ceutíes de apoyo, solidaridad, respeto, respaldo. No los vamos a dejar solos. Ceuta ha sido víctima de una invasión programada, planificada, de la que el Gobierno de España tenía conocimiento y no hizo nada", ha afirmado, a la vez que ha pedido la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Ha estado acompañado por el presidente regional del PP, Paco Núñez, que ha pedido al PSOE que "escuche a la calle". "El pueblo unido está respondiendo en defensa de España. El país ha sido invadido a través de nuestra frontera por Ceuta. Se han violado nuestras fronteras, se ha puesto en riesgo la integridad territorial de nuestro país y todo esto tiene un responsable que es el Partido Socialista y sus dirigentes, empezando por Pedro Sánchez", ha lamentado.

Los 'populares' Paco Núñez, Miguel Tellado, Carlos Velázquez y Vicente Tirado en la manifestación de Toledo. Ayuntamiento

Además, ha cargado contra el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, por no acudir a las concentraciones.

"Los castellanomanchegos no se merecen un presidente como Page, que dice una cosa y hace radicalmente la contraria", ha criticado.

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, y sus concejales también han estado presentes. El regidor ha exigido "que se solucione la situación de Ceuta y se convoquen inmediatamente elecciones".

La vicealcaldesa de Toledo Inés Cañizares, y el resto de ediles de Vox también han participado.

Ciudad Real

En Ciudad Real, la concentración ha tenido lugar en la Plaza Mayor y ha reunido entre 7.000 y 8.000 personas, según los datos ofrecidos por el Ayuntamiento y la Policía Local.

Durante el acto, se ha escuchado el himno de ciudad autónoma y el alcalde, Francisco Cañizares, ha leído la carta remitida por el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, a todos los regidores de España.

"Queremos mandar a Ceuta la solidaridad del pueblo español, concretamente del ciudadrealeño, ante las dificultades que están sufriendo después de un ataque, de una violación a la integridad territorial de nuestro país", ha expresado.

Manifestación en Ciudad Real. Ayuntamiento

El alcalde de Ciudad Real ha estado acompañado por el resto de concejales del equipo de Gobierno y del grupo municipal de VOX en el Ayuntamiento, además de diputados nacionales del Partido Popular y del propio VOX.

También ha asistido la vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, que ha asegurado que "los ceutíes no están solos" y ha asegurado que Ceuta se ha convertido "en la gran causa de todos los españoles".

Albacete

En Albacete, 28.000 personas -según Delegación del Gobierno- han abarrotado la plaza de la puerta del Ayuntamiento y también los aledaños.

El alcalde, Manuel Serrano, ha leído el manifiesto en un acto que ha terminado con el himno de España y las palabras "viva Ceuta, viva Albacete y viva España".

Cabe destacar que, según la agencia de noticias EFE, ha estado presente en el acto el portavoz del grupo municipal del PSOE, José González, además de otros compañeros del partido.

Guadalajara

En Guadalajara, 4.500 ciudadanos -según Delegación del Gobierno- han participado en una concentración encabezada por el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de PP y Vox, celebrada en la plaza y la calle Mayor.

Ambas formaciones han destacado que la situación "es de gran preocupación" y han reclamado "medidas para atender a los ceutíes más de un mes después de la entrada masiva desde Marruecos".

Cuenca

Por último, en Cuenca, unas 2.500 personas -según Policía Local- han participado en la manifestación.

La presidenta del grupo municipal del PP, Beatriz Jiménez, ha leído el manifiesto junto al concejal de Vox, Rafael Rodríguez.

Manifestación en Cuenca. PP

"Se están viviendo momentos muy complicados en Ceuta y los ceutíes necesitan el respaldo de todos los españoles. El PP está hoy donde tiene que estar, apoyando a los vecinos de Ceuta y mostrando su solidaridad y compromiso", ha asegurado Jiménez.

Otras ciudades

Además de las cinco capitales, la convocatoria también ha tenido una respuesta masiva en otros municipios castellanomanchegos, como en Talavera de la Reina.

En la ciudad talaverana, entre 4.000 y 5.000 personas -según Delegación del Gobierno y Policía Local- se han congregado en la Plaza del Pan.

Manifestación en Talavera de la Reina. Ayuntamiento

El alcalde y presidente de la FEMP de Castilla-La Mancha, José Julián Gregorio, ha leído el manifiesto y ha afirmado que se trata de una cita en la que se muestra el apoyo de Talavera y su comarca a los ceutíes.

En la manifestación también ha participado el presidente parlamentario de Vox Castilla-La Mancha, David Moreno, que ha expresado que "los ceutíes no están solos" y ha pedido al Gobierno central la defensa de la ciudad autónoma.