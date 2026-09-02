La lista del paro crece en Castilla-La Mancha en agosto: 1.424 desempleados más hasta alcanzar los 116.120 parados

El paro vuelve a subir en Castilla-La Mancha en agosto. La lista de desempleados ha aumentado en 1.424 personas respecto a julio, un 1,24%, hasta situarse en 116.120 parados, según los datos publicados este miércoles por los ministerios de Trabajo y Seguridad Social.

Al mismo tiempo, la afiliación a la Seguridad Social ha descendido en 3.961 cotizantes (-0,48 %), situándose en 828.637 afiliados.

Pese a este retroceso mensual, la evolución interanual de la afiliación continúa siendo positiva, con 3.002 cotizantes más que en agosto de 2025, un 2,86 % más.

En cuanto al desempleo, la comparación con hace un año muestra una evolución prácticamente estable. Castilla-La Mancha cuenta en agosto con 21 parados más que en el mismo mes de 2025, lo que supone un incremento interanual del 0,02 %.

El paro sube en las cinco provincias

El incremento del desempleo se ha extendido a todas las provincias de la región durante agosto. Toledo concentra el mayor número de nuevos parados, con 533 desempleados más que en julio, un 1,24 %, y alcanza las 43.523 personas en paro.

Ciudad Real registra el segundo mayor incremento en términos absolutos, con 311 desempleados más, un 1,02 %, hasta situarse en 30.726 parados. En Guadalajara, el desempleo aumenta en 288 personas, un 2,38 %, mientras que Albacete suma 189 parados, un 0,92 %.

Cuenca es la provincia que registra el menor aumento mensual, con 103 desempleados más, un 1,19 %. En total, la provincia cuenta con 8.789 personas en paro.

La evolución cambia cuando se compara el dato con agosto de 2025. En este caso, tres provincias reducen su número de desempleados: Albacete, con 143 parados menos (-0,69 %); Ciudad Real, con 307 menos (-0,99 %), y Toledo, que registra 401 desempleados menos (-0,91 %).

Por el contrario, el paro ha aumentado en términos interanuales en Cuenca y Guadalajara. La primera suma 410 desempleados respecto a agosto del año pasado, un 4,89 % más, mientras que Guadalajara incorpora 462 parados, un 3,88 % más.

Casi el 65 % de los desempleados son mujeres

Los datos de agosto también reflejan la diferencia entre hombres y mujeres dentro de las listas del paro de Castilla-La Mancha. De los 116.120 desempleados registrados en la región, 75.359 son mujeres, lo que representa el 64,89% del total.

Los hombres representan, por su parte, 40.761 personas del conjunto de desempleados registrados en las oficinas de empleo.

El desempleo entre los menores de 25 años alcanza a 9.218 personas en Castilla-La Mancha. De ellos, 4.769 son hombres y 4.449 mujeres.

Los servicios concentran la mayor parte del paro

Por sectores, los servicios concentran la mayor parte de los desempleados de Castilla-La Mancha. En agosto había 82.377 personas procedentes de este sector inscritas como paradas.

A continuación se sitúan la industria, con 9.955 desempleados; el colectivo sin empleo anterior, con 11.816; la construcción, con 7.507, y la agricultura, con 4.465 personas en paro.

El desempleo aumentó en agosto en todos los sectores salvo en la agricultura, que registró 129 parados menos respecto a julio. Los servicios sumaron 639 desempleados, mientras que la construcción incorporó 305 y la industria 174.

También aumentó el colectivo de personas sin empleo anterior, que registró 435 desempleados más durante el mes.

La contratación cae frente al mes de julio

El mercado laboral castellanomanchego registró en agosto 51.112 contratos, una cifra inferior a la de julio. En concreto, se formalizaron 16.378 contratos menos que el mes anterior, lo que supone un descenso del 24,27 %.

La comparación interanual, sin embargo, ofrece un resultado diferente. En agosto se firmaron 6.213 contratos más que en el mismo mes de 2025, un incremento del 13,84 %.

Del total de contratos registrados durante el mes, 31.135 fueron temporales y 19.977 indefinidos.

Por sectores, los servicios concentraron la mayor parte de la contratación, con 32.264 contratos. La agricultura registró 8.584, la industria 7.944 y la construcción 2.220.

Castilla-La Mancha suma 23.000 afiliados en un año

La evolución de la afiliación ofrece un balance diferente al dato mensual del paro. Castilla-La Mancha terminó agosto con 828.637 afiliados a la Seguridad Social, después de perder 3.961 cotizantes respecto a julio, un 0,48% menos.

Sin embargo, en comparación con agosto de 2025, la región ha ganado 23.002 afiliados, lo que representa un crecimiento del 2,86% en un año.

Del total de cotizantes registrados en Castilla-La Mancha, 151.639 son autónomos, mientras que 680.689 pertenecen al régimen general. Dentro de este último grupo se encuentran 35.264 afiliados al régimen agrario y 10.248 al régimen especial de empleados de hogar.

Los últimos datos disponibles sobre prestaciones por desempleo, correspondientes al mes de julio, indican que 85.336 personas recibieron algún tipo de ayuda en Castilla-La Mancha.

De ellas, 40.627 percibieron una prestación contributiva, mientras que otras 44.698 recibieron un subsidio. Además, once personas fueron beneficiarias de la renta activa de inserción. En conjunto, el gasto destinado a estas prestaciones alcanzó los 93 millones de euros.

El dato nacional

En el conjunto de España, el mercado laboral perdió en agosto 162.840 afiliados a la Seguridad Social, aunque el descenso fue inferior al registrado en años anteriores durante este mes, según los datos publicados por el Ministerio. El paro registrado, por su parte, aumentó en 44.419 personas respecto a julio.

La evolución interanual nacional presenta un balance más favorable que el de Castilla-La Mancha. En España hay 679.023 afiliados más que hace un año, un 3,13 % más, mientras que el número de desempleados se ha reducido en 70.593 personas, un 2,91 %.