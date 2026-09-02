La Junta se personará por la muerte de un lince ibérico hallado enjaulado y con heridas de arma blanca en Ciudad Real

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha autorizado a sus servicios jurídicos a personarse como acusación particular en las diligencias abiertas por la muerte de un lince ibérico en el término municipal de Viso del Marqués (Ciudad Real). La decisión ha sido aprobada esta semana por el Consejo de Gobierno.

Así lo ha anunciado este miércoles la portavoz del Ejecutivo autonómico, Esther Padilla, durante la rueda de prensa celebrada en el Palacio de Fuensalida para informar de los acuerdos adoptados por el Gobierno regional.

El ejemplar, un macho adulto de origen silvestre llamado Torcón, fue localizado muerto en la Finca San Bruno, en Viso del Marqués, con signos compatibles con haber quedado atrapado en una jaula trampa y con cinco heridas punzantes, posiblemente provocadas por un arma blanca.

Será la investigación judicial la que determine las circunstancias exactas en las que se produjo la muerte del animal y, en su caso, las responsabilidades que pudieran derivarse de los hechos.

El aviso de mortalidad permitió localizar al animal

Según ha explicado Padilla, los hechos se remontan a la madrugada del 6 de noviembre de 2025, cuando el emisor de geolocalización que portaba el lince activó un aviso de mortalidad.

Un agente medioambiental se desplazó entonces hasta el punto desde el que se estaba emitiendo la señal y localizó al animal muerto. El ejemplar presentaba signos de atrapamiento en una jaula trampa y varias lesiones punzantes.

Torcón procedía de los Montes de Toledo y había sido liberado el 20 de marzo de 2025 en los cerros de Urda, dentro de las actuaciones destinadas a favorecer la recuperación de esta especie en Castilla-La Mancha.

La portavoz regional ha defendido la decisión de que la Junta se persone en el procedimiento para proteger los avances logrados durante años en materia de conservación.

"No tendría sentido invertir durante años tanto dinero, tanto esfuerzo y tanto trabajo de profesionales en recuperar una especie en peligro de extinción; y mirar ahora para otro lado cuando aparece un ejemplar muerto en circunstancias que pueden ser constitutivas de delito", ha argumentado.

Más de un millar de linces

Padilla ha puesto de relieve el crecimiento de la población de lince ibérico en la región, donde actualmente viven más de un millar de ejemplares, aproximadamente la mitad de todos los que habitan en la Península Ibérica.

A su juicio, este incremento supone un éxito de las políticas de conservación desarrolladas durante los últimos años, pero también implica una mayor responsabilidad para garantizar la protección de la especie.

"Esto es un éxito de las políticas de conservación, pero también supone una responsabilidad para cuidarla, para protegerla y para actuar cuando entendemos que esa protección ha sido vulnerada", ha subrayado.