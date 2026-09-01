Vicente Tirado exige a Sánchez que convoque elecciones ya ante el "desgobierno" y un Ejecutivo "agotado"

Vicente Tirado ha ofrecido una rueda de prensa este martes en Toledo. PP CLM

Vicente Tirado ha reclamado este martes a Pedro Sánchez que convoque elecciones generales y devuelva "la palabra a los españoles" ante lo que considera un Gobierno "agotado", sin estabilidad, sin presupuestos y sin una mayoría parlamentaria suficiente para garantizar el rumbo de España.

El senador del PP por Toledo ha lanzado esta petición durante una rueda de prensa en la capital regional, donde ha dibujado un escenario de "desgobierno" y ha acusado al presidente del Ejecutivo de limitarse a resistir en el poder.

"Sánchez no gobierna, resiste", ha afirmado Tirado, que considera que el Gobierno está condicionado por sus socios parlamentarios y dividido internamente.

A su juicio, España no puede continuar con un Ejecutivo "sin Presupuestos Generales del Estado, sin una mayoría parlamentaria sólida y sin capacidad para afrontar los grandes desafíos" del país.

"Es necesario devolver la palabra a los españoles ante un Gobierno agotado. España necesita un cambio de rumbo y Pedro Sánchez no puede tener miedo a las urnas", ha señalado.

"Colonización" de las instituciones

Tirado también ha cargado contra lo que ha denominado la "colonización" de las instituciones por parte del sanchismo. En este sentido, ha acusado al Gobierno de extender su influencia sobre organismos que, según ha defendido, deben actuar con independencia y al margen de intereses partidistas.

"Las instituciones pertenecen al Estado y a todos los españoles, no al Gobierno de turno", ha subrayado.

El senador popular ha citado entre otros organismos al CNI, el CIS, RTVE, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional y la SEPI, y ha denunciado una creciente "politización e instrumentalización" de las instituciones.

Según Tirado, el Gobierno pretende "jugar con las cartas marcadas" al ocupar espacios institucionales que deberían estar presididos por la neutralidad y la profesionalidad.

"Pedro Sánchez debe respetar la separación de poderes y dejar de entender las instituciones como una extensión de su proyecto político personal", ha añadido.

Proteger la Corona

El representante del PP también ha defendido la necesidad de proteger la Corona frente a lo que, a su juicio, son ataques de dirigentes vinculados al Gobierno y ha reclamado a Sánchez que ejerza su responsabilidad institucional en defensa de Felipe VI.

"El Gobierno tiene la obligación de defender las instituciones constitucionales", ha sostenido Tirado, que ha acusado al Ejecutivo de permanecer "impasible" ante los ataques contra la Corona.

En este contexto, ha utilizado la reciente crisis de Ceuta como ejemplo de la falta de una política de Estado en materias como la seguridad, las fronteras y la política exterior.

"España no puede seguir funcionando a golpe de improvisación, cesiones a los socios y decisiones condicionadas por la necesidad de Sánchez de mantenerse en el poder", ha afirmado.

El senador ha reclamado frente a ello una "regeneración democrática e institucional", basada en el respeto a la separación de poderes, la estabilidad política y la recuperación de la confianza ciudadana.