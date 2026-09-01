El Gobierno de Castilla-La Mancha eleva a 10.019 millones su techo de gasto para unas cuentas "expansivas" en 2027

Castilla-La Mancha contará el próximo año con un techo de gasto de 10.019,3 millones de euros, una cifra que supone un incremento del 11,3 % respecto al límite fijado para 2026. En términos absolutos, el Gobierno regional dispondrá de 1.018 millones de euros más para elaborar las cuentas autonómicas del próximo ejercicio.

El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes el límite de gasto no financiero para 2027, el paso previo a la elaboración del proyecto de Ley de Presupuestos de Castilla-La Mancha. El Ejecutivo de Emiliano García-Page trasladará ahora la cifra "de forma inmediata" a las Cortes regionales para que pueda ser debatida y aprobada.

El techo de gasto establece el máximo de gasto no financiero que puede realizar la Administración autonómica durante el próximo ejercicio, teniendo en cuenta los ingresos propios que se prevé obtener. Por tanto, los 10.019,3 millones aprobados este martes no son todavía el presupuesto definitivo, sino el límite sobre el que se construirán las cuentas de 2027.

El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha explicado que este trámite permite al Gobierno regional dar "un paso más" para que los nuevos presupuestos puedan estar aprobados y entrar en vigor el 1 de enero de 2027.

Un presupuesto "expansivo"

Ruiz Molina ha avanzado que las cuentas del próximo ejercicio serán "expansivas", en línea con el aumento del techo de gasto. "El techo de gasto crece" y "las prioridades están claras", ha señalado el consejero durante su comparecencia.

La primera de esas prioridades será el mantenimiento y refuerzo de los servicios públicos, que el Gobierno regional sitúa como uno de los principales destinos de los recursos disponibles.

Pero las nuevas cuentas también pondrán el foco en la vivienda, especialmente en facilitar el acceso de los jóvenes. Ruiz Molina ha anunciado una política "agresiva" en esta materia, en un momento en el que el acceso a una vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas para buena parte de la población.

La otra gran línea señalada por el Ejecutivo será el impulso de la inversión empresarial y la creación de empleo, con medidas destinadas a favorecer la actividad económica y consolidar el crecimiento de la región.

Page volverá a tener mayoría para aprobar sus cuentas

El nuevo techo de gasto abre también el camino hacia unos presupuestos que el Gobierno de Page afrontará con una posición parlamentaria especialmente cómoda. El PSOE mantiene la mayoría absoluta en las Cortes de Castilla-La Mancha, por lo que el Ejecutivo socialista no necesita alcanzar acuerdos con PP o Vox para sacar adelante sus cuentas.

De hecho, los Presupuestos de 2026 fueron aprobados en diciembre del año pasado con los votos de la mayoría absoluta socialista, mientras que PP y Vox votaron en contra. Fueron los undécimos presupuestos aprobados durante los mandatos de García-Page.

El escenario se mantiene de cara a las cuentas de 2027. Salvo cambios en la composición de la Cámara, el Gobierno regional podrá volver a aprobar sus presupuestos con los votos de su propio grupo parlamentario, sin depender de apoyos externos.

La mayoría absoluta permite así al Ejecutivo regional afrontar el proceso presupuestario con mayor margen político, aunque el proyecto deberá superar igualmente el procedimiento parlamentario correspondiente, comenzando por la aprobación del techo de gasto.

El objetivo: que las cuentas estén en vigor el 1 de enero

La intención de la Junta es repetir el calendario de años anteriores y evitar que Castilla-La Mancha comience el ejercicio con un presupuesto prorrogado. El presidente Emiliano García-Page ya avanzó en mayo que el Gobierno regional comenzaría entonces a trabajar en las cuentas de 2027 con el objetivo de tenerlas preparadas para el inicio del nuevo año.

Ahora, con el techo de gasto aprobado, el procedimiento entra en una nueva fase. Las Cortes deberán pronunciarse sobre el límite de gasto y, una vez superado este trámite, el Ejecutivo podrá presentar formalmente el proyecto de Ley de Presupuestos.

La cifra de 10.019,3 millones de euros supone un aumento de más de mil millones respecto al límite de 2026 y ofrece al Gobierno regional un mayor margen para desarrollar sus principales políticas.

Un contexto económico "positivo"

El consejero de Hacienda ha defendido que este incremento se produce en un "contexto económico positivo" para Castilla-La Mancha, que atribuye al "clima de estabilidad" que existe en la comunidad autónoma.

Según ha señalado Ruiz Molina, esa situación se refleja en "múltiples indicadores económicos" y permite al Ejecutivo afrontar la elaboración de las cuentas de 2027 con una previsión favorable.

El Gobierno regional considera que este escenario, unido al incremento del techo de gasto, permitirá elaborar unas cuentas con capacidad para mantener los servicios públicos, reforzar las políticas de vivienda e impulsar la inversión y el empleo.