Ceuta incendia la política en Castilla-La Mancha: pulso total por el control del relato horas antes de las concentraciones

El eco de la crisis de Ceuta ha abierto una nueva brecha política entre el Partido Popular de Castilla-La Mancha y el Ejecutivo de Emiliano García-Page. Las concentraciones que se van a celebrar este miércoles para apoyar al pueblo ceutí han dejado de ser únicamente un gesto de respaldo y se han convertido en un cruce de acusaciones sobre bloqueos, bulos y el uso interesado de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP).

Paco Núñez, líder de los 'populares' castellanomanchegos, ha denunciado un supuesto "boicot" de los socialistas castellanomanchegos a las movilizaciones y ha acusado al presidente autonómico de "proteger" a Pedro Sánchez en lugar de ponerse del lado de los ceutíes.

El PSOE de Castilla-La Mancha, por su parte, lo niega y afea al PP haber utilizado su ajustada mayoría en la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha (FEMPCLM) para, a su juicio, haberse adherido a estas convocatorias sin consenso y con finalidad partidista, como un arma arrojadiza contra Page.

Las concentraciones convocadas para este miércoles a partir de las ocho de la tarde ante ayuntamientos de toda España llegan un mes después de la entrada masiva de miles de inmigrantes irregulares desde Marruecos a Ceuta durante los dos últimos días de julio, una situación que ha impedido a la ciudad autónoma retomar hasta el momento la normalidad.

En Castilla-La Mancha habrá movilizaciones en las cinco capitales de provincia, Talavera de la Reina y Puertollano, además de en numerosos municipios. Los alcaldes, portavoces y cargos del PP se han volcado en las últimas horas para llamar a la participación.

Paco Núñez, presidente del PP de Castilla-La Mancha. PP

El propio presidente del PP castellanomanchego ha sido quien ha elevado más el tono por lo que entiende como falta de apoyo desde el PSOE de Page. Durante su visita este martes a la Cooperativa San Antonio Abad de Villacañas (Toledo), Núñez ha acusado directamente al jefe del Ejecutivo autonómico de "boicotear" las concentraciones y de anteponer los intereses de su partido a la defensa de España.

"Page prefiere proteger y defender a Sánchez cuando llega la hora de la verdad en lugar de estar al lado de España y de Castilla-La Mancha", ha afirmado.

El líder regional del PP considera que la situación vivida en Ceuta constituye un momento de "máxima complejidad" y ha defendido que los ciudadanos tienen derecho a salir a la calle para mostrar su respaldo a la ciudad autónoma.

Por ello, ha anunciado que el PP de Castilla-La Mancha estará presente en las concentraciones y ha preguntado al PSOE: "¿Qué problema tienen con que los castellanomanchegos quieran defender a su país y quieran estar al lado del pueblo ceutí?", ha preguntado.

"Page ha decidido proteger y defender a Sánchez echándole una mano para evitar que la gente pueda salir a la calle", ha sostenido.

El PSOE niega el "boicot"

Los socialistas castellanomanchegos, sin embargo, rechazan frontalmente esta interpretación. Su secretario de Organización, Sergio Gutiérrez, ha acusado a Núñez de difundir "bulos" y ha asegurado que el PSOE de Castilla-La Mancha sí mostrará su solidaridad con Ceuta.

Sergio Gutiérrez. PSOE

Gutiérrez sostiene que lo que ha cuestionado su partido no es el apoyo a la ciudad autónoma, sino la utilización de la FEMP para organizar una movilización que, a su juicio, se ha impulsado sin consenso y con intereses partidistas.

"Lo que no puede ser es que una crítica a que han convocado una manifestación institucional a través del PP, que es una falta del cumplimiento de la normativa de la FEMP, esa crítica sea intentar colar el bulo de que el PSOE o que Emiliano García-Page no apoya a la ciudad de Ceuta", ha afirmado.

Fuentes socialistas consultadas por EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha inciden en esta misma tesis. Consideran que el PP ha intentado "tender una trampa al PSOE a través de la FEMP", aprovechando su ajustada mayoría en la Ejecutiva de la federación autonómica para adherirse a las concentraciones sin haberlo comunicado previamente ni debatirlo con los representantes socialistas.

A su juicio, ese procedimiento supone una deslealtad y evidencia un uso partidista de una institución que debería representar al conjunto del municipalismo.

Las mismas fuentes niegan, además, que la Ejecutiva del PSOE de Castilla-La Mancha haya dado instrucciones a sus alcaldes o cargos para no acudir a las concentraciones, algo que sí hizo Ferraz.

Cada ayuntamiento gobernado por el PSOE en Castilla-La Mancha, sostienen, decidirá cómo considera más adecuado mostrar su respaldo a Ceuta: mediante la colocación de la bandera de la ciudad autónoma, una moción plenaria u otros gestos institucionales.

Un ejemplo se ha producido en Consuegra (Toledo), donde el Ayuntamiento, gobernado por el PSOE, ha anunciado que colocará la bandera de Ceuta en el balcón consistorial como muestra de apoyo.

También el PSOE de Gálvez (Toledo) ha fijado públicamente su posición bajo un mensaje: "Ceuta sí. La utilización partidista, no". Los socialistas galveños aseguran que su solidaridad con Ceuta es "firme e incuestionable", pero rechazan que la FEMP sea utilizada para promover unilateralmente una convocatoria sin diálogo entre las fuerzas políticas.

"No damos la espalda a Ceuta. No damos la espalda a sus vecinos y vecinas. Nos oponemos a que Ceuta sea utilizada políticamente", han señalado.

El PP se vuelca

Mientras el PSOE defiende esta vía institucional, el PP ha intensificado su movilización en toda la región. Núñez ha situado las concentraciones en el centro de su ofensiva política, pero los principales dirigentes provinciales también han llamado a sus cargos y militantes a participar.

El presidente del PP de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, ha asegurado que los populares estarán este miércoles en todos los ayuntamientos donde gobiernan y también en aquellos en los que no lo hacen, donde las concentraciones serán impulsadas por los grupos municipales.

El senador autonómico Miguel Ángel de la Rosa ha reclamado directamente a Page que aclare si acudirá a alguna de las movilizaciones. Y la portavoz del PP de Cuenca, Raquel Oliver, ha pedido a los dirigentes socialistas de la provincia que "desobedezcan" las supuestas consignas de Ferraz y respalden públicamente a Ceuta.

El presidente castellanomanchego calificó hace unos días de "invasión" la entrada masiva de migrantes en Ceuta y consideró que el Gobierno de Pedro Sánchez había ofrecido una respuesta "insuficiente".

También reclamó que se produjera el retorno a Marruecos de quienes hubieran entrado ilegalmente y defendió que el episodio debía abordarse como un problema de seguridad nacional.