Cesa Rafael Perezagua tras 20 años como hombre de confianza de Page: Javier Úbeda será su relevo en Presidencia

Rafael Perezagua Delgado deja uno de los puestos de mayor confianza de Emiliano García-Page después de más de dos décadas vinculado a sus equipos. El Consejo de Gobierno regional ha aprobado este martes su cese voluntario como secretario general de la Presidencia, responsabilidad que asumió en julio de 2015, coincidiendo con la llegada de Page al como Presidente de la región.

Su sustituto será Javier Úbeda Nieto, actual coordinador general de la Delegación de la Junta en Toledo.

Perezagua ha sido durante estos años una pieza clave en el entorno político y ejecutivo de Page, al frente de una Secretaría General por la que pasan buena parte de las decisiones relacionadas con el funcionamiento de la Presidencia.

Desde este puesto ha asumido la coordinación general, las relaciones institucionales y la comunicación del Ejecutivo regional, además de supervisar cuestiones relacionadas con el personal y la estructura administrativa del Palacio de Fuensalida.

Relación de mucho antes

Su trayectoria junto a García-Page se remonta a mucho antes de su llegada a la Presidencia de Castilla-La Mancha. Perezagua fue concejal y teniente de alcalde del Ayuntamiento de Toledo entre 2003 y 2015, precisamente durante los años en los que el actual presidente de la Junta ocupó la Alcaldía de la capital regional.

En el Consistorio asumió responsabilidades en Movilidad y Seguridad Ciudadana, fue secretario de la Junta de Gobierno Local y ejerció como portavoz del Gobierno municipal, participando en políticas de sostenibilidad, movilidad urbana y modernización administrativa.

Con su llegada al Gobierno regional, Page volvió a confiar en él para una posición estratégica. Durante un año, además, compaginó la Secretaría General de la Presidencia con la jefatura de Gabinete del presidente, entre 2022 y 2023.

Desde este último puesto se encargó de la coordinación política y técnica de la Presidencia, la planificación de la agenda institucional y la supervisión de los actos del jefe del Ejecutivo autonómico.

Más de cuatro décadas vinculadas al servicio público

La salida de Perezagua pone fin a más de cuatro décadas de trayectoria profesional vinculada a la Administración, los servicios sociales y la gestión pública. Antes de llegar al Ayuntamiento de Toledo, ya había desempeñado diferentes responsabilidades en la Junta de Castilla-La Mancha y en la Administración del Estado.

Entre 1995 y 2003 fue jefe de Gabinete en las consejerías de Agricultura, Medio Ambiente e Industria de Castilla-La Mancha, donde participó en el asesoramiento y coordinación de políticas públicas sectoriales, la comunicación institucional y las relaciones entre administraciones.

Entre 1991 y 1995 ejerció como asesor del delegado del Gobierno y gobernador civil de Toledo, además de secretario de la Comisión Provincial de Extranjería.

Su carrera profesional, sin embargo, comenzó lejos de los despachos políticos. Formado en Magisterio y Trabajo Social, desarrolló sus primeros años profesionales en la docencia, la psicomotricidad y la atención infantil temprana.

Trabajó como profesor, psicomotricista y técnico en estimulación precoz en instituciones públicas y privadas de Madrid, Sevilla y Toledo, y participó en proyectos relacionados con la atención a personas con discapacidad, la planificación de servicios sociales y la formación de profesionales.

En el ámbito de los servicios sociales, participó en la elaboración del Plan Andaluz de Servicios Sociales de 1989 y en distintos decretos relacionados con la accesibilidad y los centros asistenciales.

Es diplomado universitario en Profesorado de E.G.B. por la Universidad Complutense de Madrid, título obtenido en 1978, y en Trabajo Social por la Universidad de Sevilla, en 1987, además de contar con formación especializada en Psicomotricidad y Atención Infantil Temprana.

De la política municipal a la Presidencia de la Junta

Su trayectoria política e institucional ha estado estrechamente ligada a Toledo y Castilla-La Mancha. Su etapa como concejal y teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Toledo se prolongó durante doce años, hasta que en 2015 pasó a ocupar la Secretaría General de la Presidencia de la Junta.

Desde Fuensalida, una de sus principales responsabilidades fue coordinar el funcionamiento de la Presidencia y participar en las decisiones que afectan tanto a su estructura como a sus recursos humanos. También asumió la tarea de reorganizar la estructura de fundaciones heredada de la etapa de María Dolores de Cospedal.

A ello se sumó su papel al frente de la Fundación Impulsa Castilla-La Mancha, cuya puesta en marcha y presidencia le fueron encomendadas por Page. Perezagua ha ejercido esta responsabilidad desde 2016, vinculada al impulso de proyectos de promoción cultural, turística y patrimonial de la región.

Su actividad institucional se ha extendido también al ámbito cultural. Ha sido patrono de la Fundación Colección Roberto Polo y miembro de la Real Fundación de Toledo, dos espacios desde los que ha mantenido su vinculación con la promoción y protección del patrimonio y la cultura.

Vinculado al PSOE y a la UGT desde 1981

Su recorrido público también ha estado acompañado de una larga militancia política y sindical. Perezagua es miembro del PSOE y de UGT desde 1981 y ha ocupado diferentes responsabilidades orgánicas en la Agrupación Socialista de Toledo y en la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE de Castilla-La Mancha.

Además de su trayectoria política y administrativa, ha mantenido actividad en asociaciones relacionadas con la inclusión social, la psicomotricidad y la promoción cultural. Su perfil profesional combina así la gestión pública y la experiencia política con una primera etapa centrada en los servicios sociales y la atención a colectivos vulnerables.

También ha desarrollado una faceta vinculada a la investigación y la divulgación. Entre sus publicaciones figuran Atención Infantil Temprana. Un modelo comunitario, editado por la Junta de Andalucía en 1985; Los Servicios Sociales de la Junta de Andalucía, de 1988, y, más recientemente, Yuncos. Crónica de una época convulsa (1863–1936), publicado en 2024 y realizado junto a otros autores.

Javier Úbeda toma el relevo

El puesto que deja Perezagua será ocupado por Javier Úbeda Nieto, actual coordinador general de la Delegación de la Junta en Toledo. Úbeda pasará así a asumir una de las posiciones centrales en la estructura de Presidencia y se incorporará al núcleo de coordinación del Ejecutivo autonómico.

El relevo supone la salida de una figura que ha acompañado a Page durante buena parte de su trayectoria política y que ha ocupado responsabilidades junto al presidente desde su etapa al frente del Ayuntamiento de Toledo.