El PSOE acusa a Núñez de usar Ceuta como "arma arrojadiza" contra Page: "No es competencia de las Cortes regionales"

La portavoz del grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Isabel Abengózar, ha respondido este lunes a las acusaciones del presidente regional del PP, Paco Núñez, sobre el supuesto bloqueo del PSOE a un debate parlamentario sobre la crisis de Ceuta.

La dirigente socialista ha tachado de "lamentable" que los 'populares' pretendan utilizar la situación de la ciudad autónoma como "arma arrojadiza" contra Emiliano García-Page y su partido.

La respuesta de Abengózar llega después de que Núñez acusara al PSOE de Page y al presidente de las Cortes, Pablo Bellido, de impedir que el Parlamento autonómico debata este jueves sobre la situación de Ceuta y de reprochar a los socialistas que no secunden las concentraciones convocadas este miércoles en apoyo a la ciudad autónoma.

"El PSOE ha expresado desde el minuto cero nuestra solidaridad y compromiso con Ceuta, con sus habitantes e instituciones", ha defendido Abengózar, que ha reivindicado un "apoyo absoluto y sincero" por parte de los socialistas castellanomanchegos.

La portavoz parlamentaria ha reclamado, en este sentido, "más altura de miras" y ha rechazado que el PP utilice una situación que considera "grave y compleja" para atacar políticamente al Ejecutivo autonómico.

"No es competencia de las Cortes"

Sobre la decisión de no incorporar al pleno regional el debate planteado por el PP, Abengózar ha apelado a las propias reglas de funcionamiento del Parlamento autonómico.

"Las reglas que los grupos parlamentarios nos hemos dado son muy claras", ha señalado. En Castilla-La Mancha, ha explicado, "se debate todo aquello sobre lo que esta región tiene competencias o atañe a esta región".

Y, en su opinión, "obviamente, plantear un debate sobre Ceuta no es competencia de las Cortes de Castilla-La Mancha".

Abengózar considera que la iniciativa del PP responde a una estrategia para intentar perjudicar políticamente al presidente regional y al PSOE. A su juicio, los 'populares' pretenden "raspar" la imagen de Page y "dañar" al PSOE de Castilla-La Mancha. "Es lo único que le mueve al Partido Popular", ha afirmado.

La socialista también ha acusado al PP de utilizar de manera partidista las instituciones que preside y ha puesto como ejemplo a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), por haber convocado las concentraciones de apoyo a Ceuta de este miércoles.

"Tratan simplemente de utilizar cualquier tema como arma arrojadiza y de utilizar las instituciones de manera partidista", ha criticado.

Defensa de Ceuta

Frente a las acusaciones de Núñez, Abengózar ha insistido en que el PSOE de Castilla-La Mancha mantiene desde el inicio de la crisis una posición de "solidaridad y compromiso" con Ceuta.

La portavoz socialista ha defendido la necesidad de una colaboración estrecha entre las distintas administraciones para responder a las necesidades de la ciudad autónoma y de sus habitantes.

Además, ha rechazado que los socialistas no estén participando en muestras de apoyo a Ceuta. Según ha señalado, alcaldes y alcaldesas del PSOE están llevando a cabo actos de solidaridad con el pueblo ceutí. "Nuestro apoyo es rotundo y sincero; apoyo absoluto", ha reiterado.

La dirigente socialista ha afeado al PP que, a su juicio, sus dirigentes no hayan puesto el foco "en ningún momento" en la situación de Ceuta y de los ceutíes, sino en utilizar la crisis para confrontar con Page y con el PSOE regional.

La polémica se produce a apenas dos días de las concentraciones convocadas este miércoles en distintos municipios de Castilla-La Mancha y después de que Núñez haya anunciado su participación en la de Albacete.