Núñez acusa al PSOE de Page de "bloquear" el debate sobre Ceuta en las Cortes: "Solo quieren hablar delante de un micrófono"

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha acusado este lunes al presidente regional, Emiliano García-Page, y al presidente de las Cortes autonómicas, Pablo Bellido, de impedir que el Parlamento regional debata sobre la situación de Ceuta y sus posibles consecuencias.

Núñez ha realizado estas declaraciones en una rueda de prensa en las Cortes de Castilla-La Mancha después de la reunión del Grupo Parlamentario Popular, en la que, según ha señalado, el PP había planteado que la Cámara autonómica abordase la situación que atraviesa la ciudad autónoma.

El dirigente 'popular' ha calificado de "vergonzosa" la actitud del PSOE de Castilla-La Mancha y ha cuestionado que Page y Bellido hayan hablado públicamente sobre Ceuta, mientras, según su versión, han impedido que el asunto llegue al debate parlamentario.

"No se puede entender que Page interrumpa sus vacaciones para hablar de Ceuta, que Bellido reaparezca para hablar de Ceuta y que, cuando llega el momento de que las Cortes de Castilla-La Mancha hablen de Ceuta, los dos decidan que no", ha afirmado.

"La verdadera posición del PSOE regional"

Núñez se ha preguntado "¿en qué quedamos? ¿Ceuta es importante o no es importante?", y ha defendido que, si la situación de la ciudad autónoma lo es para los dirigentes socialistas, también debería serlo para que los representantes de los castellanomanchegos puedan debatir sobre ella en las Cortes.

Según el presidente del PP regional, la Junta de Portavoces, de mayoría socialista, ha rechazado la propuesta de su grupo parlamentario. "Hoy hemos conocido cuál es la verdadera posición del PSOE de Castilla-La Mancha, quieren hablar de Ceuta cuando ellos deciden, delante de un micrófono, pero no quieren que se hable de Ceuta en el Parlamento", ha denunciado.

El líder del PP castellanomanchego también ha acusado al PSOE regional de mantener una "cadena de contradicciones" respecto a la situación de Ceuta.

En concreto, ha contrapuesto las declaraciones realizadas por Page con las del secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez.

Núñez ha recordado que Page señaló que la respuesta ante la situación habría sido diferente "si no hubiera sido agosto", mientras que, según ha apuntado, Gutiérrez defendió en el Congreso de los Diputados la actuación del Gobierno de Pedro Sánchez.

A estas diferencias ha sumado las críticas que, según el dirigente 'popular', se han producido desde el PSOE hacia las movilizaciones de apoyo a Ceuta y el rechazo a debatir el asunto en las Cortes regionales.

"Este es el PSOE de Castilla-La Mancha: Page critica a Sánchez, Gutiérrez defiende a Sánchez, sus representantes cuestionan que los ciudadanos salgan a la calle por Ceuta y, cuando el Parlamento quiere hablar de ello, Page y Bellido lo prohíben", ha afirmado.

Núñez participará en la concentración de Albacete

El presidente del PP de Castilla-La Mancha ha defendido que la situación de Ceuta debe quedar al margen de las disputas partidistas. A su juicio, lo ocurrido en la frontera "afecta a todos los españoles, también a los castellanomanchegos", al estar relacionado con "España, nuestras fronteras y la integridad territorial de nuestro país".

En este sentido, Núñez ha asegurado que los castellanomanchegos "van a estar con Ceuta y con España" y ha anunciado que participará este miércoles en la concentración convocada en apoyo al pueblo ceutí en el Ayuntamiento de Albacete.

"Quien no va a estar es el PSOE de Castilla-La Mancha. No va a estar Page, no va a estar su partido y tampoco quieren que las Cortes hablen de ello y esto es algo que los ciudadanos tienen derecho a conocer", ha añadido.

Por último, el líder regional del PP ha cargado contra el presidente del Gobierno y el presidente de Castilla-La Mancha al afirmar que a Pedro Sánchez "le queda grande España" y a Emiliano García-Page "le queda grande Castilla-La Mancha".

Según Núñez, ambos dirigentes están "más preocupados por cómo les afecta políticamente cada problema que por resolver los problemas".