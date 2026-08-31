El entorno de Page responde a los dardos de Pedro Sánchez en su "desastrosa" e "impropia" entrevista en la Cadena SER

Pedro Sánchez ha aprovechado su paso este lunes por los micrófonos de la Cadena SER para lanzar varios dardos contra Emiliano García-Page, que representa su principal oposición interna en el PSOE y lleva meses reclamando insistentemente un adelanto electoral.

El temor del presidente de Castilla-La Mancha, que considera que la legislatura se encuentra en un "laberinto sin salida" desde sus orígenes, es que la situación política nacional y la crisis de credibilidad que arrastra el PSOE arrastre hacia un fracaso estrepitoso a los candidatos socialistas en los territorios si las elecciones generales no se celebran antes que las autonómicas y municipales previstas para mayo del año 2027.

Con la ironía por bandera, Sánchez se ha referido a esos "queridos compañeros, muy queridos" como dirigentes "sorprendentes" que "innovan en las declaraciones", burlándose de la insistencia de Page, con el que mantiene una tensa y distante relación desde hace años.

Además, ha tachado voces como la de Page —al que no ha citado expresamente en ningún momento— como "bastante minoritarias" y ha insistido en que su intención es "agotar la legislatura" hasta julio del próximo año, dejando abierta únicamente la posibilidad de un "adelanto técnico".

La respuesta desde el Palacio de Fuensalida no se ha hecho esperar, sumando un nuevo y áspero capítulo al pulso interno del PSOE. Fuentes cercanas al presidente de Castilla-La Mancha consultadas por EL ESPAÑOL han calificado la intervención radiofónica de Sánchez de "desastrosa" y "muy mal preparada".

Coherencia

Frente a la etiqueta de "innovadores" que les ha colgado el presidente del Gobierno, el núcleo duro de Page ha salido en tromba a defender su trayectoria. "El presidente de Castilla-La Mancha no se plantea si tiene o no capacidad de innovar, lo que sí considera es que ha mantenido a lo largo de los años una enorme coherencia tanto en las declaraciones como en los hechos", aseveran las fuentes consultadas por EL ESPAÑOL.

El contraataque hacia Moncloa es directo y apunta a la línea de flotación del argumentario sanchista: "Page no acumula cambios de opinión con tanta frecuencia y en casi todos los temas".

La frase supone una crítica sin paliativos a los bandazos protagonizados por Sánchez durante los últimos años (indultos, amnistía, pactos). De hecho, el propio jefe del Ejecutivo ha reconocido durante la entrevista que cambió de opinión sobre la medida de gracia catalana, justificando ahora que "ha funcionado".

A la defensiva

Desde el entorno de Page sostienen que el líder del Ejecutivo se ha mostrado durante toda la entrevista "a la defensiva tanto a izquierdas como a derechas", pero niegan cualquier preocupación por sus ataques: "Nos provocan de todo menos nerviosismo", aseguran.

El dirigente castellanomanchego lleva semanas insistiendo en la necesidad de que la política nacional no condicione ni arrastre a los candidatos municipales y autonómicos en las urnas. Su objetivo es evitar que alcaldes y barones paguen en mayo de 2027 el desgaste de decisiones asumidas por Moncloa —como la amnistía o los pactos con el independentismo—, exigiendo que las generales se celebren antes.

Para intentar desmontar la tesis de ese efecto arrastre, Sánchez ha argumentado en la SER que el PSOE obtuvo en las generales de julio de 2023 un resultado mejor que en las autonómicas celebradas apenas dos meses antes.

El también secretario general de los socialistas ha evitado recordar, sin embargo, que Page es el único presidente autonómico socialista que gobierna con mayoría absoluta y que, en aquellas autonómicas de mayo de 2023, revalidó el Ejecutivo castellanomanchego con el 45 % de los votos. Por el contrario, en las generales del 23 de julio, la papeleta del PSOE se quedó en un 31,7 %, viéndose superada por el PP.

Un "error de bulto"

Las críticas del entorno de Page no se limitan, en cualquier caso, al choque por el calendario electoral. Las fuentes consultadas consideran que la entrevista ha sido "impropia" de un presidente del Gobierno por los que califican como "errores de bulto" cometidos durante la conversación con el periodista Aimar Bretos.

Y ponen especialmente el foco en uno: Sánchez ha atribuido a Felipe VI más de 20 años de reinado cuando el actual jefe del Estado lleva poco más de 12.

La afirmación se ha producido precisamente al abordar la crisis de Ceuta y las críticas por la ausencia del Rey de la ciudad autónoma. "Sé que hay a mucha gente a la que se le ha hecho larga mi presidencia. Llevo ocho años gobernando. El Rey lleva reinando más de 20 años. ¿Cuántas veces ha ido a Ceuta o Melilla?", ha afirmado Sánchez.

La comparación parte de un dato equivocado. Felipe VI fue proclamado Rey el 19 de junio de 2014, tras la abdicación de Juan Carlos I, por lo que en agosto de 2026 suma algo más de doce años en el trono.

Los casi 20 años a los que se refiere Sánchez corresponden, en realidad, al tiempo transcurrido desde la última visita de un jefe del Estado a Ceuta, que tuvo lugar en 2007. La propia Cadena SER ha recogido la diferencia entre ambos periodos.