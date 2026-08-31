El auge del testamento vital en Castilla-La Mancha: cada cuatro horas una persona deja decididos sus cuidados en 2026

Castilla-La Mancha ha acelerado el ritmo con el que sus ciudadanos dejan por escrito cómo quieren que se actúen sobre ellos cuando ya no puedan decidir. Más de seis personas al día han solicitado su inscripción en el Registro de Voluntades Anticipadas durante el primer semestre de 2026, una cifra que contrasta con la media de algo más de dos registros diarios acumulada desde la creación del sistema en octubre de 2006.

En concreto, 1.119 personas se incorporaron al registro entre enero y junio de este año, lo que supone una media de 6,2 nuevas declaraciones al día. Desde octubre de 2006 hasta el 30 de junio de 2026 se han contabilizado 15.373 inscripciones, equivalentes a una media histórica aproximada de 2,1 al día.

La comparación muestra la dimensión del fenómeno: en los seis primeros meses de 2026 se han registrado, de media, casi tres veces más declaraciones cada jornada que el promedio acumulados de los casi 20 años anteriores.

Los datos de la Junta de Castilla-La Mancha señalan, además, que la tendencia ascendente en el ejercicio de este derecho se ha hecho especialmente significativo desde el año 2023.

No se trata simplemente de una cifra administrativa. La Declaración de Voluntades Anticipadas permite a una persona mayor de edad y con plena capacidad de obrar dejar constancia de los cuidados y tratamientos que desea recibir o rechazar en determinadas circunstancias, especialmente si en el futuro no puede expresar personalmente su voluntad.

El documento también permite recoger decisiones relacionadas con el fallecimiento, como la donación de órganos o del propio cuerpo para la investigación y la docencia, y designar a una persona representante que actúe como interlocutor con los profesionales sanitarios para trasladar sus deseos.

Las mujeres duplican a los hombres en los nuevos registros

El perfil de quienes han realizado estas declaraciones durante 2026 presenta una diferencia clara por sexos. De las 1.119 nuevas inscripciones, 729 corresponden a mujeres y 390 a hombres. Es decir, las mujeres representan alrededor del 65 % de los nuevos registros.

Por provincias, Ciudad Real concentra el mayor número de nuevas declaraciones, con 302, seguida muy de cerca por Albacete, con 301. Toledo suma 224; Guadalajara, 178, y Cuenca, 114.

La edad media de las personas que han realizado su declaración durante el primer semestre se sitúa en 64 años. Sin embargo, el registro no se concentra exclusivamente en las edades más avanzadas: la mitad de los nuevos otorgantes tiene entre 40 y 64 años.

En el acumulado desde octubre de 2006, Albacete es la provincia con más personas inscritas, con 4.030, seguida de Ciudad Real, con 3.807; Toledo, con 3.633; Guadalajara, con 2.449, y Cuenca, con 1.454.

Entre Albacete y Ciudad Real reúnen el 51 % de todas las declaraciones registradas en Castilla-La Mancha desde la puesta en marcha del registro.

La eutanasia aparece en seis de cada diez declaraciones

El contenido de estas voluntades también ha cambiado con la entrada en vigor de la Ley Orgánica de regulación de la Eutanasia, el 25 de junio de 2021.

Desde entonces, los ciudadanos pueden incluir expresamente en su declaración su deseo de solicitar, llegado el caso y siempre dentro de los supuestos previstos legalmente, la prestación de ayuda para morir.

Hasta junio de 2026, 5.235 personas han incorporado esta preferencia a sus voluntades anticipadas. La cifra supone que el 61,39 % de las declaraciones realizadas desde la entrada en vigor de la ley contiene instrucciones relativas a la ayuda a morir.

Por edades, cerca de 3.000 personas que han incorporado esta preferencia tienen entre 40 y 64 años, mientras que más de 2.000 superan los 65. Cuenca y Albacete son las provincias donde una mayor proporción de los solicitantes incorpora esta indicación.

Donación de órganos o el propio cuerpo

Las voluntades anticipadas permiten igualmente dejar constancia de decisiones relacionadas con la donación. En Castilla-La Mancha, más de 9.000 personas han manifestado expresamente su voluntad de donar sus órganos, mientras que 1.858 han recogido su deseo de donar el cuerpo a la investigación y la docencia.

El registro es único para toda Castilla-La Mancha y está integrado a nivel nacional. La declaración puede formalizarse en los puntos de registro y archivo de las cinco delegaciones provinciales de la Consejería, en nueve hospitales del SESCAM y en el Instituto de Ciencias de la Salud de Talavera de la Reina.

También existe la posibilidad de realizarlo en alguna de las 62 oficinas habilitadas en centros sanitarios de la región que se pueden en la propia del de la Junta de Comunidades.