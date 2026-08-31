Alerta de Meteored en Castilla-La Mancha: un domo de calor dejará temperaturas asfixiantes de hasta 43 grados

Castilla-La Mancha afrontará el inicio de septiembre con un nuevo episodio de altas temperaturas. Un domo de calor se instalará sobre buena parte de España entre el miércoles y el sábado y llevará los termómetros por encima de los 40 grados en varios puntos del interior peninsular.

Según la previsión de Meteored, las temperaturas alcanzarán su máximo entre el jueves y el viernes. Toledo podría llegar a los 43 grados, dentro de un episodio que también dejará valores extremos en otras capitales como Badajoz, Córdoba, Sevilla o Zaragoza.

Esta ola de calor supondrá un nuevo repunte térmico después del descenso registrado durante los últimos días por la llegada de una masa de aire polar.

La situación estará marcada por una potente dorsal que favorecerá el calentamiento del aire y por una bolsa de aire frío situada al oeste de la Península, que impulsará la entrada de una masa de aire cálido procedente del norte de África.

Los modelos meteorológicos apuntan a que el viernes la isoterma de 28 grados a unos 1.500 metros de altitud podría alcanzar el centro peninsular, un valor especialmente elevado para estas fechas.

Las temperaturas subirán progresivamente durante los primeros días de septiembre y tocarán techo entre el jueves y el viernes.

En Toledo, los termómetros podrían alcanzar los 43 grados. También se esperan valores de entre 40 y 43 grados en Badajoz, Córdoba, Sevilla y Zaragoza, mientras que otras zonas del interior se situarán cerca de esos registros.

Meteored prevé además anomalías térmicas superiores a los cuatro grados respecto a los valores medios habituales de comienzos de septiembre en zonas del centro, interior oriental y Pirineos.

Polvo sahariano y noches tropicales

El episodio de calor llegará acompañado de polvo sahariano, que hará que los cielos presenten un aspecto turbio especialmente en el sur, sureste y Baleares.

La presencia de esta masa de polvo podría limitar ligeramente el ascenso de las temperaturas durante las horas centrales del día, aunque no impedirá que se alcancen registros muy elevados.

Las noches también serán especialmente cálidas. Se esperan noches tropicales en amplias zonas del país, con temperaturas que podrían no bajar de los 25 grados en puntos de Andalucía, el litoral mediterráneo, Baleares y Canarias.

En Gran Canaria, los termómetros podrían superar los 35 grados, en un escenario marcado además por la calima.

Tormentas el fin de semana

El dominio de la dorsal no impedirá que aparezca cierta inestabilidad en distintos puntos de España.

Durante la semana podrían producirse chubascos y tormentas dispersas en el norte, noreste, Pirineos y zonas montañosas del este. Entre el miércoles y el jueves también podrían registrarse aguaceros en Canarias.

La situación podría cambiar de cara al fin de semana. Meteored señala que aumenta la incertidumbre y que el modelo europeo contempla el paso de una vaguada por el noroeste peninsular.

Este escenario podría favorecer la aparición de tormentas más extensas e intensas en el interior y norte del país.

Al mismo tiempo, las temperaturas comenzarían a descender progresivamente durante el fin de semana, especialmente en la vertiente atlántica.