Cuatro pueblos de Castilla-La Mancha, entre los más fríos de España este último domingo de agosto: hasta 6,5 grados

Mientras la última semana de agosto ha estado marcada por el paso de dos borrascas que han dejado lluvias y un descenso de temperaturas, la situación meteorológica ha dado un giro este fin de semana con una recuperación térmica, dejando hasta 38 grados en algunos puntos de Castilla-La Mancha.

Sin embargo, mientras el verano da sus últimos coletazos, algunos puntos de la región registran temperaturas más propias de otra época del año.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), cuatro pueblos de Castilla-La Mancha han registrado a primera hora de la mañana de este domingo temperaturas muy bajas, situándose entre los ocho municipios más fríos de España.

El municipio guadalajareño de Campisábalos ha sido este domingo el segundo más frío de toda España, registrando 6,5 grados a las 6.40 horas de la mañana. Solo ha sido superado por Puerto del Pico (Ávila), que ha llegado a 4,9 grados.

Salvacañete (Cuenca) se ha situado en el tercer puesto, con 6,9 grados a las 7 horas; mientras que Molina de Aragón (Guadalajara) se ha colado en el quinto puesto con 7,3 grados a las 7.20 horas; y Sigüenza se ha ubicado en el octavo lugar con 7,5 grados a las 7.30 horas.

Tiempo de este domingo

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este domingo en Castilla-La Mancha predominio de cielos despejados. Las temperaturas irán en ligero o moderado aumento generalizado.

Habrá viento flojo variable con predominio de la componente oeste en las horas centrales, salvo en el sureste de Albacete, donde predominará el viento del sureste con algún intervalo moderado durante la tarde.

También se esperan intervalos de viento moderado del oeste en el noroeste de Toledo y del suroeste en zonas altas del Sistema Ibérico durante las horas centrales.