Núñez destaca la "vocación y humanidad" de los sanitarios de Castilla-La Mancha: "Tienen que ser escuchados"

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha puesto en valor la "vocación, humanidad y entrega" de los profesionales sanitarios y sociosanitarios de Castilla-La Mancha.

"Quien dedica su vida a cuidar de nuestros vecinos está cuidando de nuestros pueblos y de nuestra gente", ha expresado durante el pregón inaugural de las fiestas de Alcabón (Toledo), en un acto de homenaje a los profesionales que han trabajado y prestado servicio a sus vecinos.

Para el 'popular', se trata de un reconocimiento "absolutamente merecido" a un colectivo compuesto por "excelentes profesionales" y por personas con "una enorme capacidad para ponerse al lado de quien está sufriendo, acompañarlo y cuidarlo cuando más lo necesita".

Asimismo, ha tenido un recuerdo especial para el trabajo desarrollado por los profesionales sanitarios durante la pandemia de covid-19, cuando "demostraron hasta dónde puede llegar la vocación de servicio público".

"Trabajaron en unas circunstancias extraordinariamente difíciles, con miedo, incertidumbre, escasez de medios y una enorme complejidad, haciendo sacrificios personales y familiares para protegernos a todos", ha señalado.

"Merecen nuestro respeto"

Para Núñez, los sanitarios "merecen nuestro respeto y nuestro reconocimiento, pero también necesitan sentirse apoyados, disponer de los medios necesarios para desarrollar su trabajo y, especialmente, ser escuchados".

"Tenemos magníficos profesionales sanitarios en Castilla-La Mancha que conocen perfectamente las necesidades de nuestros pueblos y de nuestros pacientes y cuya experiencia y criterio tienen que ser escuchados a la hora de tomar decisiones", ha afirmado.