Godoy saca pecho de la sanidad de Page frente a las críticas del PP: "Hemos pasado de estar a la cola a tener tecnología puntera"

El presidente del grupo parlamentario socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ángel Tomás Godoy, ha respondido este miércoles a las críticas del Partido Popular sobre la gestión sanitaria regional reivindicando el esfuerzo inversor realizado por el Gobierno de Emiliano García-Page.

Godoy ha defendido que desde que el PSOE asumió el Ejecutivo autonómico se ha producido una mejora de la atención sanitaria gracias al refuerzo de tres pilares: los recursos humanos, el equipamiento tecnológico y las infraestructuras sanitarias.

En materia de personal, el dirigente socialista ha destacado el incremento de la plantilla sanitaria, que, según ha asegurado, ha pasado de 26.000 a 39.000 profesionales durante los gobiernos de Page.

El presidente del grupo socialista también ha reivindicado la recuperación progresiva de los derechos laborales de los trabajadores de la sanidad pública castellanomanchega, asegurando que fueron eliminados durante la etapa de Gobierno del Partido Popular.

Más tecnología y nuevas infraestructuras

En cuanto al equipamiento clínico, Godoy ha defendido que Castilla-La Mancha ha experimentado una importante modernización tecnológica en sus centros sanitarios. Según ha señalado, la región ha pasado de estar "a la cola nacional" a contar actualmente con tecnología avanzada para el diagnóstico y tratamiento de los pacientes.

El tercer eje señalado por el dirigente socialista ha sido la mejora de las infraestructuras sanitarias. En este sentido, ha puesto en valor la construcción de nuevos hospitales y la edificación de "más de 40 centros de salud" en diferentes puntos de Castilla-La Mancha.

Godoy ha contrapuesto así la gestión del PSOE con la del PP y ha defendido que existen "dos modelos de gestión" de la sanidad en la región.

"Mientras ellos privatizan, nosotros invertimos en lo público", ha afirmado el presidente del grupo parlamentario socialista, en respuesta a las críticas de los 'populares' a la política sanitaria del Gobierno regional.