Muere a los 75 años Josefina Alcorlo, madre de la consejera de Igualdad del Gobierno de Castilla-La Mancha

Josefina Alcorlo Fraguas, madre de la consejera de Igualdad del Gobierno de Castilla-La Mancha, Sara Simón, ha fallecido a los 75 años en Guadalajara tras varios meses de lucha contra una enfermedad.

La muerte se produjo el pasado domingo, 23 de octubre, y su cuerpo sin vida fue velado en el tanatorio Mémora de Guadalajara. Este lunes, sus familiares y allegados se desplazaron hasta Montarrón, localidad donde Josefina Alcorlo recibió sepultura acompañada de su marido, cuatro hijos y cinco nietos.

Sara Simón, que también es secretaria de Política Municipal del PSOE castellanomanchego, ha querido despedirse públicamente de su madre con un emotivo mensaje publicado en sus redes sociales.

"Nunca voy a olvidar las manos que me han cuidado, porque son las manos que me han moldeado y que me han guiado en el camino", comienza el mensaje de la consejera del Ejecutivo presidido por Emiliano García-Page.

Simón repasa después algunos de los rasgos que siente que ha heredado de su madre pero, sobre todo, habla de una forma de afrontar la vida que atribuye directamente a Josefina.

"La necesidad de que todo esté bien a mi alrededor, que no haya conflictos entre las personas que quiero. El no rendirme, el tirar para delante. Y si hay adversidades, tirar más. Todo eso y más es lo que ha dejado mi madre en mí", afirma la política guadalajareña.

La consejera también reconoce el vacío que deja ahora su pérdida. "Ahora se me ha ido, y con ella, mi lugar seguro en el mundo ha desaparecido", confiesa.

En su despedida pública, Simón recuerda el papel que sus padres han desempeñado en su vida y asegura que cada paso dado ha tenido siempre presente el deseo de hacerles sentir orgullosos.

"Cada paso, cada día y cada esfuerzo siempre han sido para que ella, y mi padre, estén orgullosos de mí. Y así seguirá siendo, porque sé que ella no me va a dejar jamás", escribe.

Desde la empresa editora y la redacción de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha trasladamos nuestras más sinceras condolencias a Sara Simón y a todos los familiares y allegados de Josefina Alcorlo Fraguas. Descanse en paz.