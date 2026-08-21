Un rayo impacta contra un tren con 153 pasajeros durante el temporal en Castilla-La Mancha: no hay heridos

El Gobierno de Castilla-La Mancha desactivó este viernes a medianoche el Plan Específico ante el Riesgo de Fenómenos Meteorológicos Adversos (Meteocam), tras dar por superado un episodio de fuertes lluvias y tormentas que se saldó con siete incidencias y sin ningún daño personal.

El dispositivo se había activado el jueves a las 11:00 horas en fase de alerta ante los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Los avisos alcanzaron el nivel naranja en Hellín y Almansa, y el nivel amarillo en La Mancha, las sierras de Alcaraz y Segura (Albacete), la Serranía de Cuenca y las Parameras de Molina (Guadalajara).

El suceso más destacado de la jornada ocurrió alrededor de las 20:00 horas en Caudete (Albacete). Un rayo cayó sobre el pantógrafo —el sistema que conecta el convoy con la catenaria— de un tren de media distancia que circulaba entre Ciudad Real y Alicante.

La descarga dejó el tren averiado con 153 viajeros a bordo, aunque no se registraron heridos.

Balance

En total, durante las 13 horas en las que estuvo activo el Meteocam, el servicio de emergencias 112 atendió siete incidentes: seis en la provincia de Albacete (en Caudete, Férez, Hoya Gonzalo y Hellín) y uno en Guadalajara (en Trillo).

La mayoría de los avisos estuvieron motivados por la presencia de ramas, piedras en la calzada, cables eléctricos caídos e impactos de granizo en la vía pública.

A las 00:00 horas de este viernes, el Gobierno regional levantó el dispositivo tras finalizar los avisos meteorológicos de la Aemet y confirmarse la resolución progresiva de todas las incidencias.