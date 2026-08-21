Hoy 21 de agosto es el Día de la Liberación Fiscal en Castilla-La Mancha: el PP acusa a Page de "exprimir los bolsillos"

Los castellanomanchegos han alcanzado este 21 de agosto su Día de la Liberación Fiscal. Es la fecha simbólica a partir de la cual, según este indicador, un ciudadano empieza a trabajar para sí mismo después de haber destinado el esfuerzo previo del año a pagar impuestos y cotizaciones.

El dato ha servido al PP de Castilla-La Mancha para cargar contra la política fiscal de los gobiernos de Pedro Sánchez y Emiliano García-Page. El portavoz de Fiscalidad y viceportavoz parlamentario de los 'populares' castellanomanchegos, Santiago Serrano, ha denunciado que los ciudadanos de la región tienen que trabajar más tiempo que la media nacional para alcanzar esta fecha.

Además, Serrano ha situado la comparación con la Comunidad de Madrid en el centro de su crítica: el territorio liderado por Isabel Díaz Ayuso alcanzó su Día de la Liberación Fiscal el pasado 15 de agosto, seis días antes que Castilla-La Mancha.

"Sánchez obliga a los españoles a trabajar hasta agosto para pagar impuestos y Page consigue que los castellanomanchegos tengamos que trabajar todavía más", ha resumido Serrano.

54 días más desde 2018

El dirigente popular ha puesto también el foco en la evolución del indicador desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno de España. Según los datos aportados por el PP, el Día de la Liberación Fiscal ha pasado del 27 de junio de 2018 al 20 de agosto de 2026, lo que supone un retraso de 54 días.

Son, en palabras de Serrano, "54 días más trabajando para pagar impuestos antes de que el ciudadano pueda considerar que empieza a trabajar para sí mismo y para su familia".

En Castilla-La Mancha, el PP también vincula este escenario al incremento de la recaudación de la Junta. Serrano sostiene que los ingresos fiscales por habitante han crecido un 51,4 %, hasta alcanzar los 2.682,59 millones de euros en 2026, frente a los 1.771,95 millones del ejercicio anterior.

Para el portavoz 'popular', estos datos cuestionan el discurso del Gobierno regional sobre la evolución de la presión fiscal. "Mientras la Junta hablaba de congelación normativa y que no aumentaba la presión fiscal, los datos y la realidad han sido diferentes", ha asegurado.

Canon del agua e IRPF

Serrano ha situado entre sus principales críticas el canon del agua, que considera un ejemplo de la creación de nuevos tributos que, a su juicio, terminan repercutiendo sobre las familias.

También ha señalado la evolución del IRPF, que según los datos manejados por el PP ha aumentado un 114 % en Castilla-La Mancha desde que Page llegó a la Presidencia.

El dirigente popular ha reclamado una política fiscal que permita "devolver a las familias una parte del esfuerzo que realizan cada día" y ha defendido que el margen presupuestario debe servir también para reducir impuestos, aumentar la renta disponible y favorecer el consumo, el ahorro, la inversión y el empleo.

Plan fiscal del PP

En este punto, Serrano ha vuelto a reivindicar el plan fiscal planteado por el PP de Paco Núñez, que los 'populares' cifran en 400 millones de euros de ahorro anual para los castellanomanchegos.

El portavoz de Fiscalidad ha lamentado el rechazo del PSOE de Page a estas medidas y ha defendido que se trata de una propuesta de "alivio fiscal y económico" para los ciudadanos.

A la presión fiscal, el PP suma además la evolución de los precios. Serrano ha asegurado que el 57,7 % de los castellanomanchegos ha reducido el consumo de carne y pescado por la inflación, lo que sitúa a Castilla-La Mancha como la tercera comunidad autónoma con mayor porcentaje.

Pese a ello, ha lamentado el dirigente 'popular', el Gobierno regional tampoco ha utilizado una de las herramientas que reclama el PP para compensar la pérdida de poder adquisitivo: la deflactación del IRPF. "Para Page la pérdida de poder adquisitivo de la gente solo significa más recaudación", ha afirmado.

"Cada año recaudan más"

Serrano ha cerrado su argumentación con una crítica al incremento de la recaudación pública frente a la situación de los hogares: "El problema no es solo cuánto recaudan, sino que cada año recaudan más mientras las familias tienen menos capacidad para llegar a fin de mes".

Y ha remachado: "El dinero está mejor en el bolsillo de los ciudadanos que en el de un Gobierno que no deja de aumentar su recaudación".