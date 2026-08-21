Castilla-La Mancha destina 10 millones a mejorar sus caminos rurales: los ayuntamientos tienen 45 días para postularse

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha pone 10 millones de euros sobre la mesa para que los ayuntamientos mejoren y acondicionen sus caminos rurales.

La convocatoria, publicada este viernes en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), permitirá financiar el 100 % del gasto elegible de las actuaciones y dará prioridad a los municipios con mayor riesgo de despoblación.

Los ayuntamientos tendrán 45 días para presentar sus solicitudes a partir de este sábado, 22 de agosto, y, una vez concedida la ayuda, dispondrán de un plazo máximo de 12 meses para ejecutar las obras.

La línea de apoyo pretende facilitar el mantenimiento de unas infraestructuras esenciales para el medio rural y mejorar el acceso a las explotaciones agrícolas y ganaderas.

También permitirá actuar sobre caminos rurales ya consolidados que hayan sufrido daños como consecuencia de fenómenos meteorológicos adversos.

Hasta 14.000 euros por municipio

La cuantía que podrá recibir cada ayuntamiento oscilará entre 8.000 y 14.000 euros, en función de la puntuación obtenida conforme a los criterios de priorización establecidos en la convocatoria.

El importe podrá aumentar en aquellos municipios que integren Entidades de Ámbito Territorial Inferior al Municipio (EATIM). En estos casos, la ayuda se incrementará en 6.500 euros por cada EATIM que incluya actuaciones consideradas elegibles.

La Junta establece además una prioridad clara: los municipios que cuenten con núcleos de población catalogados como de extrema despoblación, intensa despoblación o en riesgo de despoblación tendrán una mejor posición en el reparto de los fondos.

La convocatoria se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, por lo que la cuantía final dependerá de la puntuación obtenida por cada solicitud.

El director general de Desarrollo Rural, José Juan Fernández, ha presentado esta línea como una herramienta para mantener en condiciones las infraestructuras que conectan el medio rural.

"Es una línea de apoyo de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural dirigida a los ayuntamientos de la región y dotada con un presupuesto de 10 millones de euros, para facilitar el mantenimiento de estas infraestructuras y mejorar el acceso a las explotaciones agrícolas y ganaderas", ha explicado.