Una borrasca atlántica fría traerá lluvias y un desplome de cuatro o cinco grados a Castilla-La Mancha el lunes

Entrada de la borrasca en la península ibérica a partir del domingo. Meteored

Castilla-La Mancha se prepara para un importante giro meteorológico los próximos días. Tras la ligera tregua este viernes, la región afrontará un sábado y un domingo con valores de nuevo superiores a los 30 grados, como paso previo a la entrada de una borrasca que traerá lluvias a partir del lunes.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé un escenario este 22 de agosto donde los termómetros alcanzarán los 35ºC en Toledo, 34ºC en Ciudad Real, 33ºC en Guadalajara, 32ºC en Albacete y 31ºC en Cuenca. No se descarta algún chubasco débil y puntual en las serranías de Cuenca y Guadalajara.

Durante la jornada del domingo se mantendrá el ambiente caluroso. Habrá intervalos de nubosidad en la mitad oeste y cielos más despejados en el resto. Las temperaturas subirán ligeramente en el este, manteniendo a Toledo y Ciudad Real a la cabeza con 35 y 34 grados, respectivamente.

⚠️ NOTA INFORMATIVA | Lluvias generalizadas en el norte y este peninsulares.



➡️ Chubascos intensos, con posibles inundaciones locales.



➡️ Tormentas con granizo grande y vientos muy intensos.



➡️ Sigue recomendaciones de Protección Civil.



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El auténtico vuelco del tiempo se producirá el lunes 24 debido a la aproximación de una borrasca fría atlántica inusual para estas fechas de finales de agosto dado que su presión mínima rondará los 1000 hPa.

Este frente inestabilizará la atmósfera en Castilla-La Mancha dejando precipitaciones en las comarcas del Sistema Central, el extremo oeste y las zonas altas del nordeste. Además de la lluvia, la masa de aire frío traerá consigo un descenso térmico generalizado, especialmente notable en las comarcas del valle del Tajo.

Los valores diurnos caerán entre cuatro y cinco grados de golpe. Guadalajara marcará una máxima de 29 grados, mientras que Toledo, Ciudad Real y Cuenca no superarán los 30. Por su parte, Albacete se mantendrá en los 32 grados.

Por el momento, la Aemet no tiene activados avisos por riesgo meteorológico, aunque se aconseja seguir con atención la evolución del pronóstico de cara a los primeros días de la semana.