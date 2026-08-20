Paco Núñez afea el "silencio" de Emiliano García-Page ante la crisis de Ceuta: "No ha dicho esta boca es mía"

Paco Núñez ha puesto este jueves el foco sobre Emiliano García-Page por su "silencio" ante la situación que atraviesa Ceuta. El presidente del PP de Castilla-La Mancha ha reprochado al jefe del Ejecutivo autonómico que no se haya pronunciado públicamente sobre la vulneración de la frontera y le ha preguntado directamente si con su silencio está respaldando la actuación del Gobierno de Pedro Sánchez.

Núñez ha realizado estas declaraciones durante su visita a la Feria de Ciudad Real, donde ha trasladado su solidaridad con los ciudadanos de Ceuta y ha exigido al Gobierno de España que actúe "de manera inmediata" para recuperar el orden en la ciudad autónoma y reforzar las fronteras.

Pero su principal crítica se ha dirigido a Page, al que ha acusado de haber "desaparecido" ante una situación que, a su juicio, exige que los dirigentes políticos "se posicionen a favor de la Constitución y del conjunto de los españoles".

"No hemos oído al presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha decir esta boca es mía en todo este tiempo", ha lamentado.

El dirigente popular ha planteado así una pregunta directa al presidente castellanomanchego: "¿Con su silencio está apoyando a Pedro Sánchez y la forma en la que está maltratando al pueblo de Ceuta?".

Conversación con Vivas

El presidente del PP regional ha explicado también que este miércoles mantuvo una conversación con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, quien le trasladó, según Núñez, su "desesperación" y la "sensación de inseguridad y abandono" que está sufriendo la ciudad por parte del Gobierno.

A juicio del líder popular, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha generado un problema "tremendo" al permitir la vulneración de las fronteras y no reaccionar ante lo que ha calificado de "invasión".

"El Gobierno de España ha dejado solos y abandonados a nuestros compatriotas ceutíes y el Gobierno de Castilla-La Mancha ha desaparecido", ha insistido.

Solidaridad

El presidente del PP castellanomanchego ha querido trasladar públicamente el respaldo de su formación a los ciudadanos de Ceuta y ha asegurado que continuará reclamando al Gobierno central una respuesta.

"Tienen que saber todos los ceutíes que Castilla-La Mancha también se solidariza con Ceuta y que, desde el Partido Popular de Castilla-La Mancha, vamos a seguir exigiendo al Gobierno de España que actúe y que devuelva el orden a la ciudad", ha afirmado.

Núñez ha concluido defendiendo que los ciudadanos de Ceuta "merecen vivir en paz, con seguridad" y poder desarrollar su actividad cotidiana sin sentirse "acosados y abandonados".