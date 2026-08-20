Castilla-La Mancha suma cada día 25 nuevas prestaciones de dependencia: el sector sostiene 28.000 empleos en la región

Emiliano García-Page junto a varias mujeres durante el acto de colocación de la primera piedra de la residencia de mayores de Mejorada. JCCM

Castilla-La Mancha ha sumado en lo que va de año más de 5.000 nuevas prestaciones y servicios de dependencia. El sistema regional alcanza ya las 123.558 prestaciones activas y atiende diariamente a 82.648 personas, sus mejores datos desde que existen registros.

El crecimiento mantiene un ritmo de casi 25 nuevas prestaciones cada día. Solo durante el primer semestre se incorporaron 4.678, hasta alcanzar las 123.110 a 30 de junio. Con los datos actualizados a 31 de julio, la cifra se eleva a 123.558.

El viceconsejero de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia, Javier Pérez, ha destacado este jueves que el sistema "continúa creciendo y convirtiendo la inversión pública en más derechos y más capacidad de atención para las personas dependientes y sus familias".

"Estamos alcanzando cifras récord en prestaciones, en plazas, en servicios. Crecemos una media de 25 diarias y atendemos a las personas con más agilidad", ha señalado.

La evolución es especialmente significativa si se toma como referencia 2015. Desde entonces, Castilla-La Mancha ha incorporado más de 75.000 prestaciones, un incremento acumulado del 160 %.

El compromiso fijado para la actual legislatura era alcanzar las 100.000 prestaciones y servicios y el sistema ya supera ampliamente esa cifra, ha recordado el viceconsejero.

Más allá de las residencias

El crecimiento no se concentra en un único recurso. La red de dependencia castellanomanchega ha ampliado y diversificado sus servicios para atender a las personas en función de sus necesidades y del entorno en el que prefieren vivir.

Las prestaciones vinculadas a servicios se han multiplicado por cuatro desde 2015 y alcanzan las 12.549. La teleasistencia se ha multiplicado por siete y llega a 35.067 personas, con la mayor cobertura de España.

La ayuda a domicilio atiende a 15.402 beneficiarios, mientras que los servicios de promoción de la autonomía personal y SEPAP-MejoraT superan los 15.400 usuarios. La previsión es poner en marcha otros diez servicios durante este año.

A ello se suman 4.355 personas atendidas en centros de día, el doble que en 2015, y 13.057 personas dependientes con una plaza residencial pública.

"El objetivo no es sumar cifras por sumar, sino ofrecer la respuesta adecuada en el momento y el entorno que cada persona necesita", ha defendido Pérez.

Por provincias, el sistema atiende diariamente a 23.666 familias en Toledo, 21.496 en Ciudad Real, 17.477 en Albacete, 11.388 en Cuenca y 8.621 en Guadalajara.

Más de 28.000 empleos

La dependencia también se ha convertido en una fuente de empleo vinculada especialmente al medio rural. El sector sostiene actualmente 28.014 puestos de trabajo, con un elevado nivel de estabilidad: tres de cada cuatro empleos son indefinidos.

En los centros residenciales trabajan más de 17.200 profesionales. Además, el número de cuidadores no profesionales dados de alta en la Seguridad Social se ha multiplicado por siete desde 2015.

El sistema genera alrededor de 1.000 empleos nuevos cada año, según los datos aportados por la Junta.

"Este empleo es especialmente valioso porque presta cuidados, genera actividad económica, fija población y ofrece oportunidades profesionales en municipios de toda la región", ha señalado el viceconsejero.

El esfuerzo económico también ha crecido de forma paralela. El presupuesto regional destinado a dependencia ha pasado de 372 millones de euros en 2015 a cerca de 692 millones previstos para 2026. Son 320 millones más y un incremento del 86 %.

Tiempo de espera

El otro gran dato del balance está en los tiempos de respuesta. Castilla-La Mancha resuelve actualmente los expedientes de dependencia en 166 días de media, frente a los 314 días del conjunto del país.

Además, los expedientes que permanecían pendientes de atención después de superar el plazo legal de seis meses se han reducido un 95 % desde 2015. Han pasado de 26.919 a 1.397 a 30 de junio de 2026.

Es lo que en el ámbito de la dependencia se conoce como el "limbo" de la dependencia: personas que ya tienen reconocido su derecho, pero todavía esperan recibir la prestación o servicio correspondiente.

El dato actual queda así muy lejos de los casi 27.000 expedientes que superaban el plazo legal en julio de 2015, cuando el socialista Emiliano García-Page llegó a la Presidencia de la Junta de Comunidades.

Lidera el ranking nacional

El crecimiento del sistema coincide con el liderazgo de Castilla-La Mancha en el último Dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia. La región obtiene una valoración de 8,25 puntos sobre diez y la máxima puntuación en 15 de los 20 indicadores analizados. En 2015, la valoración era de 4,6 puntos.

Pérez ha defendido que Castilla-La Mancha "lidera porque atiende a más personas, amplía prestaciones, diversifica los cuidados y resuelve con mayor agilidad".

La Junta, no obstante, mantiene abierta la reivindicación de una mayor financiación estatal. Actualmente asume más del 71 % del coste total del sistema en la región y reclama avanzar hacia un reparto del 50 % entre Estado y comunidades autónomas.

El viceconsejero se ha mostrado "esperanzado" ante el anuncio del Gobierno central de incrementar la financiación de los sistemas autonómicos de dependencia.