Arranca la media veda en Castilla-La Mancha: estas son las especies que se pueden cazar desde este jueves

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha abierto este jueves 20 de agosto la media veda. Como novedad, se mantiene la autorización para la caza de la tórtola europea en condiciones similares a las de 2025, después de los cuatro años de moratoria aplicados por motivos de conservación.

La caza de esta especie podrá realizarse únicamente los días 22 y 23 de agosto, dentro del cupo regional fijado en 20.777 ejemplares y distribuido entre los 501 cotos autorizados.

Así lo ha explicado el viceconsejero de Medio Ambiente, José Almodóvar, que ha detallado que se trata de "una cuota asignada a aquellos cotos que han acreditado capturas en los tres años previos a la prohibición, que han desarrollado mejoras de hábitat desde entonces o que han colaborado en estudios poblacionales de la especie".

La distribución de los cupos se ha realizado de forma proporcional a la media de capturas declaradas, la superficie de los cotos y los modelos ecológicos de presencia de la tórtola europea, garantizando un mínimo de 10 ejemplares por coto.

Asimismo, la autorización exige el uso obligatorio de la aplicación de precinto digital de caza, una herramienta cuyo empleo también se recomienda para el resto de especies de la media veda.

"La vuelta de la caza de la tórtola europea es resultado del trabajo conjunto entre la Junta, el sector cinegético y las entidades conservacionistas. Los cazadores han tenido un gran compromiso durante los años de moratoria, tanto por renunciar a su captura como por participar en actuaciones de mejora del hábitat y seguimiento de la especie", ha asegurado.

Especies de la media veda

La media veda incluye especies como la codorniz común, la paloma torcaz, la paloma bravía y la urraca.

En el caso de la codorniz común, el periodo se extenderá hasta el 15 de septiembre, mientras que para la paloma torcaz, la paloma bravía y la urraca terminará el 21 de septiembre.

La única excepción corresponde a las comarcas de la Serranía Alta de Cuenca y la Alcarria Baja de Guadalajara, donde la temporada de codorniz se desarrollará entre el 27 de agosto y el 15 de septiembre. Los días hábiles de caza serán los jueves, sábados y domingos.

"Estas medidas reflejan el compromiso del Gobierno regional con una gestión responsable de los recursos naturales, garantizando la compatibilidad entre la actividad cinegética y la conservación de la biodiversidad", ha sentenciado Almodóvar.