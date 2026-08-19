El PP vuelve a la carga por las listas de espera en Castilla-La Mancha: "No paran de crecer y ya suman 99.315 pacientes"

El Partido Popular ha reabierto este miércoles su batalla contra el Gobierno de Castilla-La Mancha por las listas de espera. Los 'populares' lamentan que "no paran de crecer", ya que 99.315 personas están esperando actualmente ser atendidas.

Así lo ha criticado el coordinador general y responsable del área de Sanidad del PP regional, Juan Antonio Moreno, que ha puesto el foco en la lista de espera quirúrgica, "que alcanza ya las 40.390 personas", según los últimos datos de julio publicados por la Consejería de Sanidad.

"Son datos muy significativos porque evidencian la nefasta gestión de Emiliano García-Page durante estos últimos 11 años. Desde que es presidente, hay un 22 % más de pacientes esperando una operación en la región", ha afirmado.

Moreno ha recordado que el Gobierno autonómico "ha tenido todos los medios y todos los presupuestos a su disposición" para poner en marcha políticas que permitieran mejorar la situación de la sanidad y reducir las listas de espera.

Sin embargo, "Page, con su nefasta gestión, ha hecho todo lo contrario. Ahora, 7.484 pacientes más esperan actualmente una intervención quirúrgica que cuando llegó a la Presidencia de Castilla-La Mancha".

"No es de recibo que Page haya llevado a Castilla-La Mancha a estos números por esa nefasta gestión sanitaria. El Ejecutivo regional nunca ha querido poner los medios adecuados para tratar de minimizar el impacto de estos datos", ha afirmado.

Propuestas del PP

El 'popular' ha indicado que durante estos años el presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha planteado en las Cortes regionales diferentes propuestas destinadas a reducir las listas de espera.

Unas iniciativas que "siempre han recibido el voto en contra de Page". "Nunca ha estado dispuesto a poner en marcha un plan específico para disminuir las listas de espera. La situación se torna más precisa que nunca porque ya es insostenible para miles de pacientes que nos demandan más celeridad en la sanidad regional", ha explicado.

Para Moreno, es "inaceptable" que haya pacientes que estén esperando hasta tres y cuatro años para ser intervenidos en la especialidad de Traumatología. "Y no es de recibo que haya pacientes oncológicos en Castilla-La Mancha que se estén poniendo en contacto con nosotros porque temen vitalmente por lo que está ocurriendo en nuestra región", ha lamentado.

"Cambio de rumbo"

El dirigente 'popular' ha apuntado a que las listas de espera "no son datos fríos", ya que detrás de cada cifra "hay una persona que está padeciendo algún tipo de enfermedad y que desgraciadamente no puede ser atendida con la mayor prontitud posible".

"Es más necesario que nunca un cambio de rumbo de la sanidad regional, que permita a los profesionales sanitarios contar con todos los medios necesarios para reducir en la mayor medida posible las listas de espera y dar respuesta a la demanda asistencial de los castellanomanchegos", ha afirmado.

Para terminar, ha expresado que la sanidad pública regional "requiere de recursos, tanto humanos como materiales, para poder tener capacidad de asistencia a toda la demanda asistencial que recibe por parte de los pacientes".