De 605 a 1.635 euros por hijo: cuánto cuesta la vuelta al cole a las familias de Castilla-La Mancha y qué ayudas existen

El olor a forro de libros, goma de borrar y lápices recién afilados ronda los hogares con niños en Castilla-La Mancha. Septiembre está a la vuelta de la esquina y tiene una particularidad que conocen bien las familias: la cuesta de enero puede quedarse en una broma al lado de la suya.

La vuelta al cole del curso 2026/2027, que en Castilla-La Mancha arrancará finalmente el martes 8 de septiembre, supondrá un desembolso muy diferente dependiendo del centro elegido.

Según las estimaciones de la Asociación Española de Consumidores (Asescon), una familia castellanomanchega tendrá que afrontar un mínimo de 605 euros por hijo si estudia en un colegio público, 690 euros si lo hace en uno concertado y 1.635 euros si acude a uno privado. Así, la diferencia entre la educación pública y la privada supera así los 1.000 euros por alumno.

Castilla-La Mancha se sitúa, además, entre las comunidades autónomas donde menos esfuerzo económico hay que hacer preparar el regreso a las aulas. En la enseñanza pública, solo Asturias (556 euros), Galicia (566) y Extremadura (598) presentan un gasto inferior al calculado para la región, de 605 euros.

En el otro extremo aparece Madrid, donde Asescon sitúa el coste mínimo de la vuelta al cole en la pública en 756 euros. Son 151 euros más por alumno que en Castilla-La Mancha.

Colegios privados y concertados

Las diferencias aumentan cuando se pone el foco en la enseñanza privada. En Castilla-La Mancha, Asescon calcula un gasto mínimo de 1.635 euros por hijo. Solo Extremadura, con 1.578 euros, y Asturias, con 1.602, presentan una factura inferior.

Madrid vuelve a encabezar la clasificación, con 1.923 euros, seguida de Cantabria (1.915), Cataluña (1.882) y País Vasco (1.880).

En la concertada, la estimación para Castilla-La Mancha asciende a 690 euros, frente a los 825 euros de Madrid, que vuelve a ser la comunidad más cara. Galicia presenta la factura más baja, con 620 euros.

Las cifras de Asescon son, en todos los casos, estimaciones mínimas. La factura final puede crecer considerablemente en función de las decisiones de cada familia, el material requerido, el tipo de transporte, el comedor o la necesidad de uniforme.

Libros, uniforme, comedor y transporte

El desglose permite comprobar dónde se va buena parte del dinero. En un colegio público, Asescon calcula 210 euros para el uniforme, 130 para material escolar, 100 para transporte, 95 para comedor y otros 100 euros para diferentes gastos.

En la concertada, el uniforme asciende a 228 euros; el material escolar, a 140; el transporte, a 105 y el comedor, a 160.

La factura se dispara en la privada. Solo la matrícula representa 556 euros y los libros otros 358. A ello se suman 295 euros de uniforme, 210 de material escolar, 190 de comedor y 140 de transporte.

La asociación reclama a los centros educativos "contención" a la hora de pedir materiales y libros que después, según las quejas que recibe, apenas se utilizan durante el curso.

Y a las familias les recomienda alejarse de los caprichos y apostar por la eficacia: planificar, comparar precios, no comprar todo en el mismo establecimiento y reutilizar siempre que sea posible el material de años anteriores.

Balón de oxígeno

En Castilla-La Mancha, sin embargo, hay un elemento que conviene tener en cuenta al analizar el coste real de la vuelta al colegio: el Banco de Libros.

El sistema permite que el alumnado de Primaria y ESO de centros públicos y concertados adheridos pueda acceder al préstamo gratuito y reutilización de los materiales curriculares. La clave está precisamente en que los libros de texto no se compran cada año, sino que se reutilizan entre alumnos de distintos cursos.

El sistema es voluntario y funciona mediante la entrega de los libros utilizados durante el curso anterior, siempre que estén en condiciones de ser reutilizados.

La aportación establecida —un único recibo al incorporarse al Banco— es de 75 euros por alumno en Primaria y 100 euros en ESO y Bachillerato. Una vez dentro del sistema, a la hora de devolver los libros utilizados, si faltan ejemplares o alguno no puede reutilizarse por deterioro, la compensación es de 15 euros por libro en Primaria y de 20 euros en ESO y Bachillerato.

Otras ayudas

La Junta también cuenta con ayudas dirigidas a las familias con menos recursos. En el caso de libros de texto y material curricular, las cuantías pueden alcanzar los 140 euros para primero y segundo de Primaria, 175 euros de tercero a sexto y 240 euros para primero a cuarto de ESO.

También existen ayudas para el comedor escolar, que pueden cubrir el 100 % o el 50 % del coste, dependiendo de la situación económica de la unidad familiar.

Estas ayudas están dirigidas al alumnado de las etapas correspondientes matriculado en Castilla-La Mancha y cuentan con determinados supuestos en los que se elimina el requisito de renta, como los menores en acogimiento legal, los huérfanos por violencia de género o determinados alumnos con necesidades educativas especiales.

El transporte escolar es otro de los capítulos en los que las familias castellanomanchegas cuentan con apoyo público. La Junta ofrece este servicio de forma gratuita al alumnado que, cumpliendo los requisitos establecidos, debe desplazarse a un centro educativo situado en otra localidad.

Cuando no existe una ruta programada que pueda utilizar el alumno, la Administración contempla además ayudas individuales para cubrir el coste del desplazamiento.