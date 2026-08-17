Castilla-La Mancha dispara su facturación industrial un 9,2 % y UGT reclama que el crecimiento llegue a los salarios

El Índice General de Cifra de Negocios Empresarial subió en el pasado mes de junio un 8,9 % interanual y registró su mayor incremento desde marzo de 2025 en España, según la última encuesta publicada este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Unos datos que, según la secretaria de Empleo, Igualdad y Políticas Sociales de UGT Castilla-La Mancha, Isabel Carrascosa, "ponen de manifiesto un fortalecimiento de la actividad productiva y comercial".

En este sentido, Carrascosa ha resaltado la "mejora en la facturación en industria de un 9,2 % en el primer semestre del año o del sector servicios un 8,8 % en Castilla-La Mancha" y ha indicado que "este momento es decisivo para reforzar la negociación colectiva, garantizar que los salarios no pierdan poder adquisitivo y que el crecimiento económico que se está experimentando sea distribuido equitativamente entre el trabajo y el capital".

Desde el sindicato ven "necesario fortalecer el mercado laboral y esa negociación colectiva". Por ello, afirman que es "urgente abrir la negociación del VI Acuerdo para el Empleo y la Negociación (AENC), que debe garantizar subidas salariales que consoliden la recuperación de ese poder adquisitivo y reduzcan también las brechas retributivas entre sectores", pues como aseguran la secretaria, "el crecimiento económico sigue sin distribuirse equitativamente".

Sobre el acuerdo, Carrascosa recuerda que "debe incorporar una referencia mínima de incremento salarial del 4 % anual para el periodo 2026-2028 en la propuesta del sindicato, complementada con aumentos adicionales de un 1 %, 2 % o 3 % en los convenios, cuyos salarios medios se sitúen por debajo del salario en medio del conjunto de la economía".

Apoyados en los datos recibidos a través del INE, el sindicato asegura que es "totalmente posible" y, además, entienden que deben "garantizar que las subidas salariales lleguen de manera efectiva a todas las personas trabajadoras, limitando el recurso de la cláusula de absorción y de compensación y extendiendo la cláusula de garantía salarial".

Desde UGT sostienen que seguirán trabajando y "reivindicando para que existan esas mejoras, que esos beneficios empresariales, ese crecimiento económico llegue también a los trabajadores y las trabajadoras, que son parte necesaria para que esos beneficios se produzcan".