Castilla-La Mancha se blinda ante el eclipse: 1.300 agentes desplegados y un tráfico previsto como en Semana Santa

Más de 1.300 agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional, junto a 166 profesionales sanitarios, velarán este miércoles, 12 de agosto, por la seguridad en Castilla-La Mancha durante el eclipse solar total.

El dispositivo especial pondrá el foco en las provincias de Guadalajara y Cuenca, donde el fenómeno podrá contemplarse en su totalidad y se prevé una importante concentración de personas.

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha presentado este lunes el operativo, que contará con "una cantidad ingente de recursos" para hacer frente a los desafíos de seguridad, movilidad y logística que plantea un acontecimiento que ha despertado una gran expectación en la región.

Guadalajara podrá disfrutar del eclipse al 100 % en todo su territorio, mientras que en Cuenca la totalidad será visible en 128 municipios. Para facilitar su observación se han establecido 17 puntos oficiales en Guadalajara, además del Observatorio de Yebes, y ocho en Cuenca.

No obstante, Sabrido ha insistido en que la visibilidad del eclipse no será significativamente mejor en estos puntos que en otros núcleos de población, por lo que ha recomendado evitar desplazamientos innecesarios. "El que pueda evitar moverse que no se mueva por razones de seguridad y de movilidad", ha señalado.

Hasta 800 guardias civiles por la tarde

El dispositivo contará con hasta 1.000 agentes de la Guardia Civil a lo largo de la jornada, procedentes de unidades de Seguridad Ciudadana, Seprona, Tráfico y Pegaso. A ellos se sumarán 300 agentes de la Policía Nacional en los principales núcleos urbanos y los 166 profesionales sanitarios.

La mayor concentración de efectivos de la Guardia Civil se producirá durante la tarde, cuando se espera que comiencen los desplazamientos más importantes. Solo en esa franja habrá 800 agentes de Tráfico, Seprona y Pegaso desplegados para atender las necesidades de la jornada.

El delegado del Gobierno ha advertido de que el volumen de circulación podría ser similar al de una operación salida de Semana Santa. Las previsiones apuntan a que la mayor afluencia de vehículos comenzará a primera hora de la tarde y se prolongará hasta aproximadamente las 23.00 horas, por lo que Sabrido ha pedido extremar la precaución en carretera.

En Guadalajara, una de las principales preocupaciones estará en los accesos a la A-2, especialmente por la combinación de zonas rurales con áreas de elevada densidad de población como el Corredor del Henares. En este entorno se encuentran varios de los puntos de observación previstos, entre ellos Villanueva de la Torre, Alovera, Azuqueca de Henares, Guadalajara, Cabanillas del Campo y Marchamalo.

167 agentes medioambientales vigilarán los espacios naturales

La prevención de incendios será otro de los grandes ejes del dispositivo. La Junta de Comunidades ha establecido medidas excepcionales para restringir o impedir el acceso a determinados caminos y montes de Guadalajara y Cuenca ante la previsión de una elevada concentración de visitantes.

En estas zonas se desplegarán alrededor de 167 agentes medioambientales, que trabajarán en coordinación con la Guardia Civil para garantizar el cumplimiento de las restricciones.

Sabrido ha puesto especial énfasis en la necesidad de extremar las precauciones para evitar incendios y proteger los espacios naturales durante la jornada. "Tenemos que ser muy cuidadosos con los incendios y con cuidar el medio ambiente", ha reclamado.

En la provincia de Cuenca permanecerán cerrados al público determinados espacios naturales, entre ellos el río Cuervo, el cerro de las antenas de Cuenca, El Hosquillo, parte de Tragacete y el cañón de Talayuelas.

La subdelegada del Gobierno en Cuenca, Mari Luz Fernández, ha incidido en que el dispositivo será insuficiente si no existe responsabilidad individual por parte de quienes acudan a disfrutar del fenómeno. "Lo importante es ser responsable para poderlo disfrutar y no arrepentirnos después", ha señalado.

25 puntos oficiales de observación

Guadalajara contará con 17 puntos oficiales de observación, a los que se suma el Observatorio de Yebes, mientras que en Cuenca habrá ocho puntos. En esta última provincia, los municipios de Cuenca, Talayuelas, Cañete, Priego, Villalba del Rey, Cuevas de Velasco y Huete contarán con diferentes espacios de visionado.

En Guadalajara, el Señorío de Molina será uno de los territorios con mayor interés, ya que el eclipse podrá observarse en una veintena de municipios de menos de 300 habitantes. La comarca, además, cuenta con la certificación 'Starlight' y tiene prácticamente toda su oferta hotelera reservada desde 2025 con motivo del acontecimiento.

Otro de los grandes focos será el Observatorio de Yebes, elegido por el Gobierno central como punto oficial de seguimiento. La subdelegada de Guadalajara, Susana Cabellos, ha destacado que se trata de un centro de referencia mundial en investigación y divulgación científica y ha señalado que emitirá dos señales nacionales e internacionales que podrán seguirse en 57 países.

Recomendaciones para evitar riesgos

Sabrido ha resumido las principales recomendaciones para afrontar la jornada con seguridad: utilizar gafas homologadas para observar el eclipse, evitar desplazamientos innecesarios, extremar la precaución al volante y mantener una especial concienciación ante las posibles masificaciones y el riesgo de incendios.

El delegado del Gobierno ha subrayado que el eclipse constituye un acontecimiento extraordinario desde el punto de vista científico y astronómico, pero también plantea importantes desafíos logísticos y de seguridad que han requerido una planificación coordinada entre las distintas administraciones.

"No queremos que lo que debe ser un día de ciencia y de diversión se convierta en tragedia", ha advertido Sabrido, quien ha apelado a la responsabilidad de los ciudadanos para que el eclipse pueda disfrutarse con normalidad y sin incidentes.