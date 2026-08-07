Castilla-La Mancha cerrará el acceso de los vehículos a los montes de Guadalajara y Cuenca por el eclipse solar

El Gobierno de Castilla-La Mancha cerrará temporalmente el acceso de vehículos a determinadas pistas forestales y montes de utilidad pública de las provincias de Cuenca y Guadalajara con motivo del eclipse solar del próximo 12 de agosto.

La medida estará en vigor desde las 00:00 horas del 11 de agosto hasta las 23:59 horas del día 13 para evitar aglomeraciones y facilitar la actuación de los servicios de emergencia en plena época de alto riesgo de incendios forestales.

Así lo recogen dos resoluciones de la Consejería de Desarrollo Sostenible publicadas este viernes en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), en las que se establece la prohibición temporal de la entrada, circulación, parada y estacionamiento de vehículos a motor en determinados tramos de pistas forestales y accesos al medio natural de ambas provincias.

La restricción afectará exclusivamente a las vías forestales señalizadas y no a la red general de carreteras, las vías urbanas ni a los accesos habituales a los núcleos de población. Además, el Gobierno regional podrá modificar o levantar la medida antes del 13 de agosto si cambian las circunstancias que la motivan.

Evitar colapsos durante el eclipse

La Junta ha explicado que el eclipse solar atraerá previsiblemente a un elevado número de visitantes a miradores, zonas elevadas y otros enclaves naturales de Cuenca y Guadalajara con buenas condiciones para la observación del fenómeno astronómico.

Por este motivo, y tras las reuniones de coordinación mantenidas con ayuntamientos, las delegaciones de la Junta y las subdelegaciones del Gobierno, se ha considerado necesario ordenar el acceso al medio natural para evitar una concentración descontrolada de vehículos y garantizar el funcionamiento del dispositivo especial de seguridad y emergencias.

En el caso de Guadalajara, los técnicos han identificado 31 pistas forestales o grupos de accesos que, por sus características, no pueden absorber con seguridad una llegada masiva de vehículos. En Cuenca, por su parte, la medida responde al elevado riesgo de incendios forestales que presentan los montes de utilidad pública durante estas fechas.

Excepciones a la prohibición

La resolución contempla diversas excepciones. Podrán acceder los vehículos de los servicios de prevención y extinción de incendios, emergencias, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y otros servicios públicos esenciales, así como los destinados a trabajos urgentes de conservación de infraestructuras.

También podrán hacerlo los residentes y propietarios o titulares de explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales cuando el acceso resulte imprescindible para atender viviendas, fincas, instalaciones o ganado. En todos los casos deberán acreditar el motivo del acceso si así les es requerido por los servicios de control.

No obstante, la Junta recuerda que estas autorizaciones no permitirán utilizar las pistas forestales como lugares de observación, parada o estacionamiento con motivo del eclipse.

Reducir el riesgo de incendios

El Ejecutivo autonómico subraya que la acumulación de vehículos en estas vías podría bloquear los accesos, dificultar una posible evacuación y obstaculizar el paso de los medios de extinción de incendios, sanitarios y de seguridad.

Asimismo, recuerda que el eclipse se producirá en plena campaña de alto riesgo de incendios forestales, por lo que una afluencia masiva de vehículos incrementaría tanto las posibilidades de que se origine un fuego como la complejidad de cualquier intervención de emergencia.