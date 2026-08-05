Paco Núñez promete una Ley de Comercio Ambulante si preside la Junta: "Es un sector clave para la economía local"

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha anunciado este miércoles en Villarrobledo (Albacete) que, si gobierna tras las próximas elecciones autonómicas, impulsará una Ley de Comercio Ambulante para la comunidad autónoma e incorporará esta medida a su programa de Gobierno.

El compromiso lo ha adquirido tras reunirse con la Asociación de Vendedores Ambulantes de Castilla-La Mancha, a cuyos representantes también ha trasladado que el Grupo Popular defenderá al sector en las Cortes regionales con una iniciativa parlamentaria en el próximo periodo de sesiones.

Durante el encuentro, Núñez ha asegurado que el comercio ambulante constituye un sector "fundamental para la economía local, la cohesión territorial y el mantenimiento de la actividad en nuestros municipios", especialmente en el medio rural, por lo que considera necesario que Castilla-La Mancha cuente, por primera vez, con una normativa específica que regule esta actividad.

Núñez mantiene una reunión, en Villarrobledo, con la Asociación de Vendedores Ambulantes de Castilla-La Mancha. PP CLM

El líder de los 'populares' ha recordado que la mayor parte de las comunidades autónomas ya disponen de una legislación propia para el comercio ambulante, mientras que Castilla-La Mancha sigue siendo una de las excepciones. Por ello, ha defendido la elaboración de una ley que aporte "seguridad jurídica, estabilidad y certidumbre" a los profesionales y que nazca del consenso con el propio sector.

Iniciativa al Parlamento regional

Además del compromiso de aprobar una futura ley, Núñez ha avanzado que el Grupo Parlamentario Popular registrará en el próximo periodo de sesiones una iniciativa en las Cortes de Castilla-La Mancha para que el Parlamento regional manifieste su respaldo al comercio ambulante e impulse medidas destinadas a garantizar su continuidad y favorecer su desarrollo.

A su juicio, se trata de un sector estratégico que genera empleo y riqueza en toda la región y que desempeña un papel esencial en la vida de numerosos municipios, especialmente en aquellos donde los mercadillos semanales constituyen uno de los principales motores de comercio de proximidad.

"Nuestro compromiso es estar al lado de quienes generan empleo, riqueza y oportunidades en todos los rincones de Castilla-La Mancha. El comercio ambulante forma parte de la identidad de muchos de nuestros pueblos y ciudades y merece el respaldo de las administraciones", ha afirmado.

Seguridad jurídica y menos trabas

Durante su intervención, Núñez ha defendido que cualquier estrategia de apoyo al comercio ambulante debe construirse sobre el diálogo permanente con los profesionales, la colaboración entre administraciones y la eliminación de las trabas que, a su juicio, dificultan el desarrollo de esta actividad económica.

En este sentido, ha apostado por impulsar un marco estable que facilite el trabajo de los vendedores ambulantes y contribuya a reforzar la competitividad del sector, al tiempo que permita afrontar desafíos como la modernización, la adaptación a los nuevos hábitos de consumo o el relevo generacional.

Asimismo, ha subrayado la importancia de impulsar políticas que favorezcan el comercio de proximidad y fortalezcan la actividad económica en el conjunto de Castilla-La Mancha, prestando especial atención a autónomos y pequeños empresarios.

Reunión con los profesionales

El presidente regional del PP ha asegurado que su formación continuará manteniendo encuentros con los representantes del comercio ambulante para incorporar sus propuestas al programa político de la formación.

En este sentido, ha defendido que "escuchar a quienes conocen la realidad del sector es la mejor manera de construir soluciones eficaces" y ha agradecido el trabajo que realizan los miles de vendedores ambulantes que desarrollan su actividad en Castilla-La Mancha.

Por último, Núñez ha destacado su capacidad de adaptación y la función económica y social que desempeñan en los municipios de la región, donde los mercadillos constituyen, además de un espacio de actividad comercial, un elemento tradicional de la vida cotidiana y un instrumento para dinamizar la economía local.