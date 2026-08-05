La Diputación respalda el nuevo espacio empresarial de Fepemta en Talavera: "Es un proyecto estratégico"

El vicepresidente tercero de la Diputación de Toledo, Joaquín Romera, en la sede Fepemta. Diputación de Toledo

El vicepresidente de la Diputación de Toledo, Joaquín Romera, y el diputado de Promoción del Empleo, Pablo Barroso, han destacado el convenio de colaboración con la Federación Empresarial Talaverana (Fepemta), que permitirá respaldar el proyecto Coworking Modernización y Transformación Energética 2026.

Se trata de una iniciativa destinada a adaptar y modernizar la sede de la organización para responder a las nuevas necesidades de autónomos, emprendedores, startups y pequeñas empresas de Talavera de la Reina y su comarca.

Romera ha destacado que "la Diputación de Toledo ha querido estar desde el primer momento al lado de Fepemta para hacer realidad un proyecto estratégico para Talavera y su comarca".

Por ello, ha incidido en que la institución provincial ha respaldado la iniciativa desde que fue presentada por la patronal talaverana. "La modernización de su sede, con actuaciones de eficiencia energética y la creación de un espacio de coworking, contribuirá a fortalecer el tejido empresarial, favorecer el emprendimiento y ofrecer nuevas oportunidades a empresas, autónomos y emprendedores", ha dicho.

En la misma línea, ha añadido que "se trata de una colaboración que nace con vocación de continuidad y que refleja el compromiso de la Diputación con el desarrollo económico y la competitividad de Talavera".

El representante de la Diputación ha resaltado el compromiso del Ejecutivo que preside Concepción Cedillo con la ciudad de la cerámica, señalando que "la colaboración con el Ayuntamiento de Talavera se traduce en actuaciones concretas que están contribuyendo a la recuperación del patrimonio y al desarrollo de la ciudad".

La institución provincial destinará 500.000 euros a la restauración del altar mayor y la reja de la Basílica del Prado, cuya inauguración está prevista para el próximo 8 de septiembre, y otros 500.000 euros a la rehabilitación del edificio de Los Canónigos.

Además, ha firmado un convenio dotado con 250.000 euros para impulsar el futuro Centro Regional de la Cerámica y trabaja en un nuevo acuerdo para colaborar en la recuperación y conservación de las murallas de Talavera, en aras de reforzar su apoyo al patrimonio histórico y cultural de la ciudad.

Una relación restablecida

Por su parte, el presidente de Fepemta, Alfredo Vázquez, ha agradecido a la Diputación su disposición a colaborar y respaldar el proyecto. "Ha permitido recuperar una relación institucional que durante años había sido prácticamente inexistente", ha destacado.

Asimismo, ha subrayado la buena acogida que ha recibido la iniciativa desde el primer momento y ha reconocido el compromiso de la institución provincial para hacer posible una actuación que "modernizará la sede de la federación y la pondrá al servicio del tejido empresarial de Talavera y su comarca".

Del mismo modo, ha explicado que "el proyecto permitirá modernizar la sede de Fepemta mediante actuaciones de eficiencia energética, transformación digital y la creación de un espacio de formación y coworking".

Asimismo, ha señalado que la iniciativa pretende convertir las instalaciones en un punto de encuentro para empresas y autónomos de Talavera y su comarca, con un programa de acciones formativas impulsado junto al Ayuntamiento de Talavera.

Reforma de la sede de Fepemta

El proyecto contempla una reforma integral del edificio de Fepemta para crear espacios de trabajo flexibles y colaborativos, adaptar las instalaciones a las personas con discapacidad mediante criterios de accesibilidad universal e incorporar medidas de ahorro y eficiencia energética.

La Diputación destina a este proyecto una aportación de 20.000 euros, que representa algo más de 74 % de la inversión inicialmente prevista, cifrada en casi 27.000 euros, lo que reafirma su compromiso con el desarrollo económico de la provincia y el fortalecimiento del tejido empresarial como motor de generación de oportunidades y empleo.

Además, mantiene entre sus prioridades el apoyo a las iniciativas que contribuyen a la modernización empresarial, la innovación y la mejora de la competitividad del tejido productivo provincial.

La colaboración con Fepemta responde al objetivo de impulsar espacios adaptados a los nuevos modelos de trabajo y a los desafíos de la transición energética y la transformación económica.

Con este convenio, la Diputación reafirma su apoyo a iniciativas orientadas a fortalecer el tejido empresarial y a dinamizar la actividad económica de Talavera de la Reina y su comarca.