Castilla-La Mancha cierra julio con 843 más en las listas del paro y 5.686 nuevos afiliados a la Seguridad Social

El paro registrado ha aumentado en Castilla-La Mancha en 843 personas durante el mes de julio, un 0,74 % más que en junio, hasta situarse en 114.696 desempleados, según los datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Pese al incremento mensual, la comunidad mantiene una evolución positiva del mercado laboral, con 2.450 parados menos que hace un año y 5.686 nuevos afiliados a la Seguridad Social respecto al mes anterior.

En términos interanuales, el desempleo ha descendido un 2,09 % en la región, mientras que la afiliación alcanzó los 832.598 cotizantes tras crecer un 0,69 % en julio. En el conjunto del país, el paro también ha aumentado, con 19.517 desempleados más (+0,85 %), aunque el total de 2.311.499 parados supone el mejor dato para un mes de julio desde 2007.

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