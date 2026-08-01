Paco Núñez activará un plan plurianual "ambicioso" para recuperar la Sierra Norte de Guadalajara si preside la Junta

Paco Núñez, en el centro de la imagen, este sábado en Condemios de Arriba. PP CLM

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha situado como un "compromiso personal" la reconstrucción de la Sierra Norte de Guadalajara entre el catálogo de responsabilidades con las que aspirará a alcanzar la Presidencia de la Junta de Comunidades en las elecciones autonómicas del próximo mes de mayo.

El líder de la oposición, que concurrirá por tercera vez consecutiva como candidato del PP frente al socialista Emiliano García-Page, ha prometido impulsar un gran plan plurianual para recuperar la comarca afectada por el devastador incendio de La Mierla.

Núñez ha trasladado este compromiso durante una reunión celebrada en Condemios de Arriba con alcaldes de los municipios afectados por el fuego, donde ha estado acompañado por el presidente provincial del PP de Guadalajara, Lucas Castillo; el senador Antonio Román; el diputado regional Nacho Redondo y otros cargos del partido.

El dirigente 'popular' ha asegurado que la prioridad inmediata pasa por que las administraciones pongan en marcha "ayudas directas e inmediatas" para los sectores más castigados por el incendio.

En este sentido, ha reclamado apoyo económico para agricultores, ganaderos, empresas de turismo rural, autónomos, actividad cinegética y ayuntamientos que han sufrido daños o han tenido que asumir gastos extraordinarios durante la emergencia.

Además, ha pedido la aprobación de medidas fiscales excepcionales para aliviar la situación económica de los municipios afectados. "Quien ha perdido su explotación, quien ha visto desaparecer sus pastos o quien afronta cancelaciones en su alojamiento rural no puede encontrarse ahora con una montaña de burocracia. Las administraciones tienen que estar a su lado, ayudar y hacerlo rápido", ha defendido.

Un plan de legislatura

Más allá de las medidas urgentes, Núñez ha planteado un Plan de Recuperación y Revitalización de la Sierra Norte de Guadalajara con carácter plurianual que, según ha explicado, impulsará "cuando sea presidente del Gobierno de Castilla-La Mancha".

La propuesta incluye actuaciones para la restauración forestal y medioambiental, el apoyo a la agricultura y la ganadería, la recuperación del turismo rural, la mejora de caminos e infraestructuras, el abastecimiento de agua, la prevención de incendios, la gestión activa de los montes y la creación de nuevas oportunidades económicas ligadas al territorio.

"No podemos limitarnos a recuperar lo que había antes del incendio. Tenemos que plantearnos qué Sierra Norte queremos dentro de diez o 20 años", ha afirmado.

El presidente regional del PP también ha defendido una política forestal basada en la prevención durante todo el año y en la implicación de agricultores, ganaderos, propietarios forestales y vecinos en la gestión del monte.

"Una prioridad regional"

Durante su intervención, Núñez ha recordado que el incendio de La Mierla arrasó decenas de miles de hectáreas y llegó a afectar al Parque Natural de la Sierra Norte, uno de los espacios de mayor valor ecológico de Castilla-La Mancha.

A su juicio, la reconstrucción debe convertirse en una prioridad para la comunidad autónoma porque, según ha señalado, "detrás de cada hectárea quemada hay explotaciones ganaderas, aprovechamientos forestales, turismo, pequeños negocios, caminos, patrimonio y, sobre todo, pueblos y personas".

El líder de la oposición también ha advertido de que esta comarca ya sufría problemas de despoblación antes del incendio y ha asegurado que el fuego "no puede convertirse en un golpe definitivo" para unos municipios que llevan años luchando por mantener población y actividad económica.

Vigilancia sobre los compromisos

Núñez ha anunciado que el PP realizará un seguimiento de todas las ayudas e inversiones comprometidas por las distintas administraciones tras el incendio para comprobar que llegan realmente a los afectados.

"Esta semana hemos escuchado muchos anuncios y muchas promesas. Ahora toca convertirlos en hechos. Los vecinos de la Sierra Norte no necesitan más titulares: necesitan soluciones, ayudas e inversiones", ha afirmado.

Por último, ha defendido la colaboración entre ayuntamientos, Diputación, Junta, Gobierno de España y Unión Europea para movilizar recursos destinados a la recuperación de la comarca y ha reiterado su compromiso personal con la Sierra Norte.

"Voy a estar al lado de la Sierra Norte de Guadalajara durante todo el proceso de recuperación. Y cuando sea presidente de Castilla-La Mancha pondremos en marcha un proyecto plurianual ambicioso para que esta tierra vuelva a generar oportunidades y tenga futuro", ha concluido.