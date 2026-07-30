El PSOE de Castilla-La Mancha acusa al PP de "alimentar la tragedia" de los incendios para obtener "rédito político"

El PSOE de Castilla-La Mancha ha acusado al PP regional de añadir "un incendio político a los incendios forestales" y "alimentar la tragedia" para intentar "sacar rédito político".

El secretario de Formación de la organización, Sergio García-Navas, ha advertido que los responsables del principal partido de la oposición "han demostrado también ser antiEspaña" por estas actitudes que ha denunciado.

"Mientras todo el mundo ha estado ayudando en el incendio de La Mierla, al PP de Paco Núñez le pesarán siempre el error y la insolidaridad de la Diputación de Ciudad Real al negarse a enviar medios a ese incendio", ha argumentado.

García-Navas ha insistido en la precaución y la prudencia ante el riesgo de incendios y no ha querido dejar pasar la oportunidad de agradecer un día más el "ingente trabajo" que realizan los profesionales desplegados.

"Ya lo decía ayer [por el miércoles] la propia consejera portavoz del Gobierno regional [Esther Padilla], también insistía el propio presidente Emiliano García-Page, que en Castilla-La Mancha, en esta gestión de los incendios, lo primero ha sido garantizar la seguridad de las personas y también proteger los núcleos urbanos frente al avance de las llamas", ha apuntado.