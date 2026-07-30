Paco Núñez promete una rebaja fiscal, menos burocracia y más fondos europeos para el campo de Castilla-La Mancha

Paco Núñez y miembros del sector agroalimentario de Castilla-La Mancha, este jueves en La Roda. PP

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha anunciado que, si alcanza la Presidencia de la Junta tras las próximas elecciones autonómicas, uno de sus primeros acuerdos será la aprobación de un Plan Estratégico para el Desarrollo Agroalimentario.

El objetivo, ha asegurado durante una jornada de trabajo celebrada en Destilerías Manchegas, en La Roda (Albacete), es convertir a Castilla-La Mancha en "la principal región agroalimentaria del sur de Europa".

Según ha explicado, el plan se elaborará en colaboración con el propio sector y buscará reforzar la industria agroalimentaria ya existente, además de impulsar su implantación en aquellas zonas donde el potencial del sector primario todavía no cuenta con un tejido industrial desarrollado.

Tres ejes

Núñez ha avanzado que la estrategia se apoyará en tres grandes ejes. El primero será una rebaja de la presión fiscal, que incluirá la reducción de impuestos que afectan a la actividad empresarial, como el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y el de Actos Jurídicos Documentados, así como nuevas exenciones para facilitar la adquisición de suelo destinado a proyectos industriales y agroalimentarios.

Uno de los momentos de la visita. PP CLM

El segundo pilar pasará por una simplificación administrativa, con el objetivo de reducir la burocracia que, a su juicio, frena inversiones y proyectos empresariales. En este sentido, ha apostado por potenciar la declaración responsable y agilizar los procedimientos para que las empresas puedan iniciar su actividad con mayor rapidez y seguridad jurídica.

Como tercera medida, el líder del PP ha defendido que los fondos europeos lleguen de forma directa a cooperativas, pymes e industrias agroalimentarias para favorecer inversiones en modernización, innovación, digitalización y tecnificación.

"Combatir la despoblación"

El presidente regional del PP ha vinculado el desarrollo de la industria agroalimentaria con la lucha contra la despoblación, al considerar que estas empresas generan empleo estable, fijan población y crean riqueza en el medio rural.

También ha puesto en valor el papel de las cooperativas y de las pequeñas y medianas empresas por su capacidad para reinvertir beneficios en innovación y competitividad.

Núñez ha defendido que el Gobierno de Castilla-La Mancha debe actuar como un aliado del tejido empresarial y del cooperativismo y ha concluido con un mensaje de cara a las próximas elecciones autonómicas: "Las empresas de Castilla-La Mancha invierten aquí, generan empleo aquí y contribuyen a que nuestra tierra sea cada día más competitiva".

"Tendrán todo el apoyo y toda la protección del Gobierno regional cuando el próximo año los castellanomanchegos confíen en el Partido Popular para liderar el futuro de nuestra comunidad autónoma", ha añadido.

El diputado Nacho Redondo. PP CLM

Por otro lado, el diputado autonómico del Partido Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Nacho Redondo, ha denunciado que los 11 años de Emiliano García-Page al frente del Gobierno de Castilla-La Mancha han estado marcados por "los anuncios, las promesas pendientes y una ejecución claramente insuficiente" en materias fundamentales como vivienda, carreteras, cultura y patrimonio, turismo y deportes.

Durante una rueda de prensa, Redondo ha recordado que Page llegó a la Presidencia regional en julio de 2015 y que, después de tres legislaturas, 11 presupuestos y miles de millones de euros gestionados, "ha tenido tiempo y recursos más que suficientes para transformar Castilla-La Mancha".

"No decimos que no se haya hecho absolutamente nada. Lo que denunciamos es algo más grave: lo realizado está muy lejos de las promesas, de los recursos disponibles y de las necesidades reales de nuestra región", ha afirmado.