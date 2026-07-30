La Junta licitará suelo público en Toledo y Azuqueca de Henares para construir 403 viviendas asequibles

El Gobierno de Castilla-La Mancha dará un nuevo paso en su estrategia para ampliar el parque de vivienda asequible con la licitación de tres parcelas de titularidad pública en Toledo y Azuqueca de Henares (Guadalajara), donde podrán construirse hasta 403 viviendas.

La empresa pública Gicaman publicará este viernes, 31 de julio, las convocatorias en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) y en su página web, con el objetivo de movilizar suelo público y facilitar el acceso a la vivienda a familias con rentas medias.

En concreto, la actuación permitirá levantar 231 viviendas de precio tasado en Toledo, promovidas mediante cooperativas, y 172 hogares de protección oficial (VPO) en régimen de compraventa en Azuqueca de Henares, que se adjudicarán mediante concurso público.

La directora general de Planificación Territorial y Urbanismo y presidenta de Gicaman, Silvia López, ha explicado que estas iniciativas forman parte de la estrategia regional para incrementar la oferta residencial en un contexto marcado por el encarecimiento de la vivienda y el aumento de los costes de construcción.

Dos parcelas en el Polígono de Toledo

Además, ha señalado que los concursos valorarán aspectos como la calidad arquitectónica de los proyectos, la eficiencia energética, la sostenibilidad, la accesibilidad, la incorporación de sistemas innovadores de construcción y aquellas propuestas que mejoren la asequibilidad de las futuras viviendas.

En la capital regional, las actuaciones se desarrollarán sobre dos parcelas situadas en la IV Fase del Polígono Residencial Santa María de Benquerencia. La primera, la parcela RP-2 (35-BIS), ubicada en la avenida Río Boladiez número 2, permitirá construir hasta 141 viviendas de precio tasado.

La segunda, la parcela 53, situada en la avenida Río Boladiez número 64, tendrá capacidad para 90 viviendas, también de precio tasado y promovidas mediante cooperativas.

Entre ambas suman una edificabilidad máxima de 26.040 metros cuadrados y se enmarcan en la hoja de ruta del Ejecutivo autonómico para poner en el mercado nuevos desarrollos residenciales mediante la colaboración público-privada.

Precisamente, esta actuación da continuidad a las medidas anunciadas por el presidente regional, Emiliano García-Page, para impulsar nuevas promociones de vivienda accesible en Toledo.

En los últimos meses, el Gobierno autonómico ya había confirmado la construcción de nuevas viviendas sobre parcelas públicas en el barrio del Poblado y había anunciado una inversión de más de 15 millones de euros para movilizar suelo residencial en distintos municipios de la región.

Hasta 172 VPO en Azuqueca

La tercera parcela objeto de licitación se encuentra en Azuqueca de Henares, en el paseo Bulevar del Deporte número 4. Con una superficie de 6.081 metros cuadrados y una edificabilidad máxima de 14.543,44 metros cuadrados, permitirá la construcción de hasta 172 viviendas colectivas de protección oficial en régimen de compraventa.

En este caso, además de publicarse en la web de Gicaman y en el DOCM, la convocatoria también se difundirá en los canales oficiales del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares.

Los interesados en concurrir a cualquiera de los tres concursos podrán presentar sus ofertas hasta el 29 de septiembre de 2026, de acuerdo con las condiciones recogidas en las bases de cada convocatoria.

Desde Gicaman han destacado que estas nuevas licitaciones suponen un nuevo avance en la movilización de suelo público para aumentar la oferta de vivienda asequible en Castilla-La Mancha y responder a la creciente demanda residencial, especialmente en municipios como Toledo, donde el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales retos del mercado inmobiliario.