Núñez exige ampliar hasta 2031 la Directiva del Agua para evitar el cierre del 70 % de los pozos de la Mancha

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha reclamado este martes ampliar hasta 2031 el plazo de aplicación de la Directiva Marco del Agua para evitar el cierre del 70 % de los cerca de 7.000 pozos de riego existentes en La Mancha y garantizar el futuro del campo de la región.

Durante una visita a una explotación de viñedo en Tomelloso, Núñez ha advertido de que el cumplimiento de la normativa europea, previsto para diciembre de 2027, puede poner en riesgo miles de hectáreas de cultivo si antes no se ejecutan las acciones necesarias. "Hoy la Mancha afronta un problema muy serio", ha afirmado.

El líder del PP ha explicado que la ampliación del plazo hasta 2031 permitiría desarrollar proyectos de reutilización de aguas, nuevas infraestructuras de depuración y actuaciones de modernización de regadíos, con el objetivo de compatibilizar la sostenibilidad ambiental con el mantenimiento de la actividad agraria.

Asimismo, ha recordado que Castilla-La Mancha cuenta con uno de los mayores patrimonios agrícolas de España y ha subrayado que cultivos emblemáticos como la viña necesitan disponer de agua para garantizar su viabilidad y asegurar el futuro del sector.

Críticas al Gobierno de Page

Núñez ha acusado al Gobierno de Emiliano García-Page de no haber cumplido con las obligaciones que, a su juicio, tenía durante los últimos años para adaptar el territorio a las exigencias de la Directiva Marco del Agua.

"Castilla-La Mancha no puede perder miles de pozos por la falta de planificación de un Gobierno que ha tenido tiempo y recursos para actuar y no lo ha hecho. Lo que hace falta es voluntad política y defender de verdad a nuestros agricultores y ganaderos", ha manifestado.

En este sentido, ha defendido que la región necesita acelerar la ejecución de las infraestructuras hídricas pendientes para evitar que los agricultores se enfrenten al cierre de miles de pozos cuando finalice el plazo de aplicación de la normativa europea.

"El agua es vida"

El presidente regional del PP ha asegurado que un futuro Gobierno de su partido trabajará "desde el primer día" para impulsar las actuaciones pendientes y garantizar el acceso al agua como un elemento imprescindible para el desarrollo económico y social del medio rural.

"El agua es vida. Es el elemento fundamental para nuestros agricultores, para nuestros ganaderos y para el futuro de nuestros pueblos. Voy a pelear por cada gota de agua que necesita cada rincón de Castilla-La Mancha porque sin agua no hay futuro y sin agua no habrá Castilla-La Mancha", ha concluido Núñez.