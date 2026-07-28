El Gobierno de España declara 'zona catastrófica' 19 incendios en Castilla-La Mancha: los afectados podrán solicitar ayudas

El Consejo de Ministros del Gobierno de España ha aprobado la declaración de Zona Afectada Gravemente por una Emergencia de Protección Civil un total de 211 episodios catastróficos registrados en 14 comunidades autónomas entre el 31 de marzo y el 27 de julio de 2026, principalmente incendios forestales.

La declaración supone la movilización de ayudas económicas directas, así como beneficios fiscales. Dentro del conjunto nacional, Castilla-La Mancha concentra un total de 19 incendios forestales reconocidos bajo esta declaración especial.

La provincia de Toledo encabeza la lista regional al contabilizar hasta ocho emergencias por fuego. Destacan los incendios de la Academia de Infantería de Toledo, Méntrida, Lagartera, Urda, Mazarambroz y tres episodios en el entorno de Talavera de la Reina.

Cabe recordar que la provincia toledana comparte con la Comunidad de Madrid el virulento fuego entre Villa del Pardo (Madrid) y Almorox (Toledo), uno de los causantes de la declaración de emergencia de interés nacional el pasado 23 de julio.

En Ciudad Real se contemplan cinco catástrofes de gravedad: dos incendios forestales en Brazatortas y los declarados en Calzada de Calatrava, Cabezarrubias del Puerto, Hinojosa de Calatrava y Retuerta del Bullaque.

Por su parte, Guadalajara suma tres incendios forestales en este paquete de ayudas: los acontecidos en Robledillo de Mohernando, La Mierla/Puebla del Valles y Selas. Finalmente, Albacete incluye los fuegos de Villavaliente y Molinicos y Cuenca el desarrollado en Huete.

Ayudas para los afectados

La resolución del Ministerio del Interior permite a las personas y entidades afectadas solicitar inmediatamente subvenciones destinadas a reparar daños personales, desperfectos en viviendas habituales y enseres, así como sufragar gastos de emergencia acometidos por las corporaciones locales.

Se contempla además para los afectados la exención del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y reducción en el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE). Adicionalmente, se abre la vía para que el Ejecutivo cofinancie hasta el 50 % de los proyectos municipales orientados a la reparación de infraestructuras y equipos dañados por las llamas.