El fuego de La Mierla une a Page y Sánchez frente a quienes niegan el cambio climático: "Es combustible para los incendios"

El rechazo a quienes cuestionan la "emergencia climática" ha puesto de acuerdo a Pedro Sánchez y Emiliano García-Page. El presidente del Gobierno y el de Castilla-La Mancha han desplegado argumentos similares sobre los efectos de los extremos meteorológicos y han advertido sobre los riesgos del "negacionismo". Además, han celebrado la eficacia de la "coordinación institucional" en el despliegue contra el incendio de La Mierla.

Desde la localidad de Tamajón (Guadalajara), Sánchez ha reconocido que la lucha contra el cambio climático es una realidad que Castilla-La Mancha "se toma en serio". Al respecto, ha aludido a la "transformación energética verde" que ha impulsado la región a través de proyectos como el hidrógeno verde o las renovables.

Respecto al fuego aún activo, Sánchez ha recordado que "todas las administraciones del Estado" cooperan "codo con codo contra un enemigo común" y ha cifrado en 22 el número de grandes incendios que han sacudido España este verano, una cifra que cuadruplica la del pasado año.

En 2026, se han quemado en el país más de 100.000 hectáreas. Este dato, aún parcial, se corresponde con "la media anual que sufría España en la última década". La voracidad del fuego supone, según el jefe del Ejecutivo, uno de los símbolos más visibles del cambio climático, una realidad para la que ha reclamado "un gran pacto de Estado".

"No hay que banalizar, hay que tomárselo muy en serio", ha dicho Sánchez. Para el presidente del Gobierno, la posibilidad de un acuerdo parlamentario entre las principales fuerzas políticas sobre este asunto emerge como un "imperativo".

La propuesta que ha esbozado Sánchez implica la apuesta por "políticas de concienciación" y la ejecución de acciones "que mitiguen y adapten la emergencia climática". El plan trata de prevenir y anticiparse a los daños que el clima produce. "No es solo extinguir incendios", ha comentado.

Sánchez ha felicitado a todo el personal movilizado en la Sierra Norte de Guadalajara por "responder de forma valiente, eficaz y con coraje" al drama vivido. De los miles de trabajadores públicos que se afanan en esta zona ha subrayado su esfuerzo para la "protección de la vida de otros".

Además, el presidente ha comprometido el apoyo del Gobierno de España para la extinción del fuego, también para la posterior "recuperación" económica de la zona.

Zona catastrófica

La Junta de Comunidades solicitará la declaración de zona catastrófica para toda la zona afectada por las llamas. Page ha recordado que "más del 90% de lo quemado", en torno a 30.000 hectáreas, se corresponde con territorio de parque natural, aunque ha mostrado su alivio porque "se han salvado muchísimas joyas".

Page ha descrito un escenario algo más favorable para un fuego que sigue sin control siete días después de iniciarse, un evento devastador que encara su "fase de estabilización". La situación del fuego es "esperanzadora".

"Estamos en un momento de estabilización", ha puntualizado el jefe del Ejecutivo regional. La previsión de su Gobierno es que "mañana [por el jueves] podamos tenerlo estabilizado".

El dispositivo de extinción ha conseguido reducir los frentes del fuego. En estos momentos, "atacamos frentes muy selectivos". No obstante, este jueves "se prevén rachas de viento muy complicadas".

Aún "estamos en medio" del desastre, ha remarcado Page, quien ha pedido "mucha cautela" a la población. El presidente regional ha defendido la "estrategia de fijar prioridades" que ha seguido la Junta en esta crisis y ha presumido de haber protegido los "más de 40 núcleos de población" que han estado "dentro del incendio".

Las llamas "se han quedado a 20 centímetros de La Mierla", ha desvelado. Page también ha agradecido la ayuda de los agricultores.

Un esfuerzo conjunto

El responsable regional ha contado que "desde el minuto cero hay una coordinación efectiva y técnica" que ha resultado "clave" para minimizar los daños del gran incendio que asola a la provincia de Guadalajara.

"Nos hemos entendido todas las administraciones: nadie ha discutido, nadie ha planteado problemas", ha aseverado el toledano. "La coordinación con autonomías es extraordinaria, también lo está siendo con el Estado", ha añadido.

"Podemos sentirnos orgullosos", ha proclamado. Page ha aplaudido la "eficacia tremenda en los desalojos efectuados, también con los turistas" que viven en la zona. "El despliegue ha sido histórico: hemos llegado a tener 29 medios aéreos en el mismo momento".

En la misma línea que Sánchez, Page ha afeado la actitud de la "gente que frivoliza con el cambio climático, que lo orillan y lo niegan porque son discursos peligrosos, parte del combustible de los incendios". Para el presidente de la Junta, "combatir el cambio climático no es una opción".