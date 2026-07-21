El Gobierno de Page aprueba que los funcionarios de la Junta que trabajan por la tarde cobren un extra cada mes

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado el noveno convenio colectivo del personal laboral al servicio de la Administración de la Junta, con el apoyo unánime de las organizaciones sindicales CCOO, CSIF, STAS-CLM y UGT.

Un texto que beneficiará a más de 7.500 trabajadores y que incorpora novedades como un complemento específico para el personal que desempeña su jornada exclusivamente en horario de tarde.

El convenio entrará en vigor el 1 de agosto y tendrá una vigencia de cuatro años hasta el 31 de julio de 2030, estableciendo un marco regulador de las condiciones de trabajo del personal de la Junta, sus organismos autónomos y del Consejo Consultivo de la comunidad.

Además del complemento para los trabajadores, entre las principales novedades destaca la implantación de un nuevo sistema de gestión de las bolsas de trabajo, que permitirá la oferta de puestos mediante llamamientos voluntarios para facilitar una cobertura más ágil y eficaz de las plazas vacantes.

También introduce mejoras en la participación en los concursos de traslados, en los procedimientos de movilidad, en la promoción interna y en el régimen de permisos y descansos.

E incorpora una bolsa de horas de conciliación para el personal laboral para compatibilizar la vida personal, familiar y laboral, adecuando el convenio al II Plan Concilia y a la legislación vigente.

Estabilidad y calidad del empleo

El nuevo convenio también supone una apuesta por el impulso de mejoras en ámbitos como la formación, la salud laboral y el fortalecimiento de los derechos de representación colectiva.

Según ha detallado la Junta supone un avance en la estabilidad y calidad del empleo público al incluir el compromiso de conversión de los contratos que aún permanecen bajo las modalidades de personal fijo discontinuo y personal de fin de semana en contratos a tiempo completo.

Por último, incorpora la jubilación parcial anticipada para el personal laboral de la Administración regional, una medida que será posible tras la reciente aprobación de la normativa estatal que regula esta modalidad.