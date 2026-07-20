El incendio de La Mierla ha calcinado 26.000 hectáreas: hay 28 pueblos evacuados y 1.200 vecinos desplazados

Labores de control del fuego en el incendio de La Mierla durante la tarde del domingo. Plan Infocam

El presidente de Castilla-La Mancha ha calificado al incendio de La Mierla, en la Sierra Norte de Guadalajara, como el "mayor que ha visto" la región en su historia. La previsión de la Junta de Comunidades es que la superficie quemada ya haya superado las 26.000 hectáreas.

En la reunión del Cecopi celebrada en la mañana del lunes en Toledo, Emiliano García-Page ha confirmado que los núcleos de población desalojados ascienden a 28 tras la evacuación de otros cinco en la noche del domingo. Desde el jueves, unas 1.200 personas han sido desplazadas de sus domicilios.

Page ha señalado como "verdaderamente importante" la protección de los núcleos urbanos y las viviendas, una labor marcada por la "complejidad" y un "esfuerzo titánico". No obstante, el trabajo realizado por los medios de extinción no ha evitado que se hayan quemado un hotel rural y una nave.

Además, el jefe del Ejecutivo regional ha relatado "momentos muy duros y de alto riesgo" para la seguridad de los agentes que se afanan en el control de las llamas. Las "bolas de fuego" que protagonizaron el trágico incendio de Riba de Saelices hace 21 años han reaparecido en este suceso.

El máximo responsable del Gobierno autonómico ha recordado que "estamos en máxima movilización" y ha pedido "la máxima prudencia" para todas las personas que colaboran para frenar un evento que ha quebrado la tranquilidad en la Sierra Norte.

El efecto del fuego sobre la población apenas ha generado "incidencias sanitarias", un mérito que "tiene mucho que ver con la eficacia del operativo". Según Page, el trabajo coordinado "está triunfando, está teniendo mucho éxito en las prioridades básicas que tiene".

Desde la Administración regional se han mostrado "enormemente motivados e ilusionados por el despliegue que hay", una movilización que ha alcanzado un nivel "histórico" para la región y el conjunto de España. Page se ha felicitado por los medios aéreos, los recursos humanos y la maquinaria que se han empleado en la lucha contra este incendio.

Reconstrucción, viento y despoblación

Page ha anunciado que el Consejo de Gobierno que se celebrará este martes ahondará en los planes de recuperación de la zona afectada. Además, ha cifrado en 20.000 euros el coste por hectárea del tratamiento del fuego. Desde el inicio del fuego, "llevamos casi 50 millones", ha asegurado.

La mala evolución del incendio se ha visto favorecida por las adversas condiciones meteorológicas. "Todas las tardes se nos ha complicado con el viento", ha comentado Page. De hecho, "esta tarde amenaza con la misma complicación, de manera que vamos a seguir con la misma estrategia".

Otro elemento de "complejidad" para el mayor fuego "que hemos abordado en nuestra historia" se relaciona con las singularidades de la "España deshabitada". Según Page, la "desocupación" que se produce en "zonas inmensas de territorio que están llenas de micromunicipios" implica una mayor dificultad para el abordaje de estos fenómenos.