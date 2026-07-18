El PSOE de Castilla-La Mancha acusa a Paco Núñez de actuar "sin autonomía" y de dejar que Génova le marque la agenda
Abengózar asegura que el PP regional "traiciona" los intereses de la comunidad autónoma por su "dependencia absoluta" con la dirección nacional.
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La portavoz del grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Isabel Abengózar, ha criticado que Génova, "una vez más, le marca la agenda" a un PP regional liderado por Paco Núñez "sin autonomía".
Abengózar ha lamentado que ya "sabemos perfectamente lo que significa para esta región cuando Génova pone las manos sobre el PP de Castilla-La Mancha", un comportamiento que "ni más ni menos" supone "traicionar" a esta tierra.
"Este fin de semana es una buena muestra de esto que decimos: Alberto Núñez Feijóo da el visto bueno a sus alcaldes y alcaldesas, pero deja a Núñez esperando todo el verano", ha continuado Abengózar.
La diputada socialista ha comentado que el PP de Castilla-La Mancha "anda siempre atado de pies y manos ante las directrices de Génova", una supuesta falta de autonomía que se concreta, según su juicio, en la "dependencia absoluta que tiene Núñez de lo que le mandan".
El PSOE regional ha indicado que la norma de Génova con la región consiste en "ni más ni menos que traicionar a Castilla-La Mancha". Al respecto, han referido varios ejemplos. "Lo hemos visto en materia de agua o con el bloqueo del Estatuto de Autonomía cuando Núñez había dicho que sí".
Ahora, ha añadido Abengózar, "lo vemos con el modelo de financiación autonómica". La socialista ha abundado en la "cero autonomía" que tiene el PP en la región también para pronunciarse ante las presuntas tramas que les acechan, una alusión a las supuestas irregularidades en el padrón de Villarrobledo (Albacete).
“Y ante cualquier otra trama que pueda surgir en torno a su presidenta de honor [María Dolores de Cospedal], Núñez aquí tampoco tiene autonomía ninguna y da la callada por respuesta”, ha reprochado.
La portavoz socialista ha cuestionado que Núñez "opina sobre asuntos judiciales de otros partidos, pero, sin embargo, mantiene un silencio preocupante" cuando tiene que ver con los casos del PP.