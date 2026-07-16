Investigan el padrón de Villarrobledo por presuntas irregularidades en la inscripción de extranjeros

La Guardia Civil investiga presuntas irregularidades relacionadas con la inclusión de ciudadanos extranjeros en el padrón municipal de la localidad de Villarrobledo (Albacete).

El instituto armado habría recabado diferente documentación aportada por el Ayuntamiento sobre estos supuestos hechos, según ha informado elDiario.es Castilla-La Mancha.

Entretanto, el concejal de Villarrobledo En Acción!, Mario de la Ossa, ha informado este jueves en una rueda de prensa sobre una "intervención" de la Guardia Civil en el Consistorio.

El edil ha criticado que los grupos de la oposición "no hayan recibido información previa ni explicaciones claras sobre lo sucedido" y ha denunciado "el silencio" del Ejecutivo municipal que lidera el PP "ante unos hechos tan serios".

De la Ossa ha calificado de "absolutamente excepcional" la reacción del equipo de Gobierno y ha apremiado al alcalde de Villarrobledo, Valentín Bueno, a ofrecer "explicaciones".

"No entendemos que, ante una situación de esta gravedad, el alcalde de Villarrobledo todavía no haya comparecido", ha añadido.

Según el concejal de la oposición, "quien gobierna con mayoría absoluta tiene también la obligación de asumir plenamente sus responsabilidades, dar explicaciones y actuar con transparencia", ha señalado.

Villarrobledo En Acción! ha sostenido que el Gobierno municipal "no puede desvincularse políticamente de lo sucedido en dependencias municipales ni pretender trasladar toda la responsabilidad a terceros".

Para la formación, corresponde al equipo de Gobierno garantizar el correcto funcionamiento de la institución y ofrecer a la Corporación y a la ciudadanía "toda la información que legalmente pueda hacerse pública sin interferir" en las investigaciones abiertas.

Una investigación abierta

De la Ossa también ha trasladado expresamente su respeto y apoyo personal a los trabajadores municipales implicados, con algunos de los cuales, según ha explicado, ha mantenido reuniones para conocer su situación.

"En un Estado de derecho todas las personas son inocentes mientras no se demuestre lo contrario: vamos a defender siempre la presunción de inocencia y no vamos a alimentar rumores ni especulaciones sobre una investigación que sigue su curso", ha subrayado.

En todo caso, "no vamos a especular ni a participar en una guerra de rumores. Precisamente por eso quien debe comparecer es Valentín Bueno, porque, según la información que tenemos, el Gobierno municipal conoce la existencia de esta investigación desde febrero", ha denunciado De la Ossa.