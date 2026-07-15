Gregorio exigirá "todos los informes" de las plantas de biometano proyectadas: "No haré de Talavera un vertedero"

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha mostrado su contrariedad por los diferentes proyectos de plantas de biometano ideados en el entorno de la ciudad de la cerámica y se ha comprometido a "no hacer de Talavera un vertedero".

Respecto a la situación de las diferentes iniciativas planteadas, Gregorio ha explicado que "hay tres peticiones que todavía tienen que pasar por 200 informes". En ese sentido, ha garantizado que "este alcalde sí que va a pedir todos los informes habidos y por haber para que ningún ciudadano de Talavera tenga la menor duda de que se ajustan a la legalidad".

El objetivo de Gregorio es garantizar la validez "medioambiental, social y económica" de todos los planes en liza. Asimismo, ha incidido en que "voy a estar ahí, en esa lucha: voy a estar el primero para que todo se ajuste a la legalidad".

Gregorio ha reiterado que "aquellas empresas que vienen a Talavera y cumplen con la legalidad, estarán con la legalidad", aunque ha dejado claro que su labor como munícipe no consistirá, "como se me ha acusado", en hacer de Talavera de la Reina "un vertedero".

Asimismo, ha advertido que no consentirá la eventual aprobación de los trámites por parte de otra administración y digan que él es el "culpable".

Culpa al PSOE

El primer edil ha rechazado las críticas proferidas por la oposición y lamentado "el silencio atronador de los socialistas" de Talavera. "Todos los informes y expedientes positivos han venido por parte de la Junta de Comunidades", ha recordado Gregorio sobre una administración "que está en manos del PSOE".

Además, ha avanzado que "más adelante hablaremos de cuándo se inicia este expediente" y ha aventurado que "alguno tendrá que esconder la cabeza cuando digamos en qué momento comienza este primer expediente". En ese momento, "alguno se llevará alguna sorpresa", ha remarcado.

Por último, preguntado por la posibilidad de realizar una modificación puntual del planeamiento para impedir la instalación de este tipo de proyectos, el alcalde ha respondido que lo que le pide el PSOE "lo podían haber hecho ellos durante cuatro años y no hicieron nada cuando esto es una cosa que se veía venir".