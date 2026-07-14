El Supremo confirma la sentencia que anuló el Pleno en el que fue expulsada la portavoz del PP de Valdepeñas

El Tribunal Supremo ha acordado la inadmisión a trámite del recurso de casación presentado por el Ayuntamiento de Valdepeñas contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Castilla-La Mancha (TSCJM) que anulaba parte del pleno del municipio en el que se expulsó a la portavoz de PP, Cándida Tercero, y obligaba a convocar otra sesión plenaria

Según el PP de Castilla-La Mancha, la resolución del Alto Tribunal ha confirmado que el alcalde de Valdepeñas, Jesús Martín, "actuó con evidente abuso de autoridad y vulneró el derecho de Tercero a ejercer libremente su cargo".

Tercero ha calificado el pronuncionamiento judicial como "el momento institucional más oscuro de la historia democrática de Valdepeñas y pone fin a la impunidad" con la que, a su juicio, ha actuado el equipo de Gobierno municipal durante años.

Tercero ha recordado que la sentencia condena al alcalde por vulnerar su derecho fundamental a la participación política tras expulsarla de un Pleno de forma "arbitraria, precipitada e injustificada, confirmando un evidente abuso de autoridad".

Esta resolución judicial "es solo el reflejo del patrón sistemático de autoritarismo, machismo, misoginia y autocracia que ha caracterizado la actuación del alcalde durante más de dos décadas".

Según Tercero, "durante todos estos años he soportado innumerables vejaciones e insultos, no solo hacia mí, sino también hacia otras concejalas y lamento que ese comportamiento se haya llegado a normalizar en la vida política municipal".

Asimismo, la edil del PP ha criticado el "silencio cómplice" del PSOE y de Page, y se ha preguntado "dónde está el feminismo de pancarta cuando los ataques machistas proceden de un dirigente socialista".

La portavoz de la oposición en Valdepeñas ha exigido al PSOE que deje de amparar políticamente al alcalde de Valdepeñas y ha reclamado la asunción inmediata de responsabilidades. "Valdepeñas merece respeto, libertad y un Gobierno que cumpla con la Constitución; quien ha sido condenado por vulnerar derechos fundamentales no debe estar como alcalde".

"Nunca he recibido el respaldo ni la condena pública de las concejalas socialistas pese a los insultos sufridos durante años", ha remarcado.

El PP ve "machismo institucional"

La portavoz del PP de Castilla-La Mancha, Alejandra Hernández, ha denunciado el "machismo institucional" de Martín, y ha acusado a Emiliano García-Page de ser "cómplice" al tolerar dicho comportamiento.

Hernández ha asegurado que no se trata de un caso aislado, sino de años de "insultos, humillaciones y vejaciones machistas" por parte del primer edil hacia la portavoz del PP en el Valdepeñas.

La portavoz regional ha censurado las expresiones dirigidas por el regidor a la concejal durante distintos plenos municipales y las ha calificado de "brutalidad machista". Entre ellas, ha citado frases como: "Está usted como aquella de la Flora, que si entra chilla, si sale llora"; "como usted es una ignorante"; "es más sucia su cabeza que mi lengua"; o "su capacidad intelectual no le da para más".

Otra expresión que ha detallado es la "no sé si su marido no le enseña o es que no es capaz de aprender"; o la obligación de repetir públicamente "he aprendido la lección y no tenía ni puta idea de lo que es un contrato público".

Según Hernández, “eso no es política, es machismo en estado puro: la humillación como método y la violencia psicológica como arma política no pueden tener cabida en las instituciones".

Page "ha aplaudido" a Martín

Entretanto, la portavoz del PP regional ha acusado al PSOE de Page de haber "tolerado, aplaudido y respaldado durante más de 20 años" este comportamiento. Y ha reprochado el "silencio absoluto" del PSOE cuando Tercero denunció estos hechos, acudió al Instituto de la Mujer o cuando se conocieron las primeras resoluciones judiciales.

Hernández también ha criticado que, pese a estos antecedentes, Page alabara públicamente al regidor de Valdepeñas, a quien calificó como "el mejor alcalde", del que destacó su "calidad humana y su categoría intelectual" y le animó a presentarse de nuevo.

En ese sentido, desde el PP de Castilla-La Mancha han acusado al presidente regional de aplicar "dos varas de medir" según quién sea la víctima de los insultos machistas. Así, ha señalado que sí condena este tipo de ataques cuando afectan a dirigentes socialistas, mientras que "cuando los insultos machistas son de un socialista a una concejala del PP, calla, aplaude y respalda al maltratador".

Según el PP, "eso no es igualdad, es machismo de partido y poner el poder por encima de la dignidad de las mujeres". Por ello, Page debe condenar públicamente la actuación del alcalde, pedir disculpas a Cándida y apartar al alcalde de cualquier responsabilidad política. "Si no lo hace, el silencio tiene nombre: cómplice del machismo", ha aseverado.