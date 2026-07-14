La Junta pide al Gobierno "acelerar" la Planificación Eléctrica con "el doble de capacidad" que la media nacional

La Junta de Castilla-La Mancha ha destacado la importancia de conseguir que en la comunidad "se otorgue el doble de capacidad eléctrica que la media nacional", por lo que ha pedido al Gobierno que "acelere" la aprobación de la Planificación Eléctrica con todas las infraestructuras que demanda la región.

Así lo han expresado este martes el presidente del Ejecutivo regional, Emiliano García-Page, durante su nombramiento de honor de la Academia de Gastronomía de Castilla-La Mancha y la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno.

Page ha asegurado que la comunidad debe recibir "el doble de capacidad eléctrica que la media nacional debido al empuje del sector industrial, ya que donde no hay industrias que se quieran colocar, no hay empuje para que se hagan nuevas líneas ni nuevas concesiones".

Por su parte, Gómez ha indicado que la comunidad está viendo frenado su desarrollo industrial y de vivienda por la falta de capacidad eléctrica. Y ha apuntado a los "estrangulamientos" que han constatado los técnicos de la Consejería y que no solucionan el borrador de la Planificación Eléctrica 2025-2030 del Ministerio.

"No recoge las infraestructuras que demandamos para que fueran incluidas en la planificación de la red eléctrica de transporte y distribución. Necesitamos 6.000 megavatios más para garantizar al menos 16 proyectos empresariales estratégicos que están sobre la mesa, además de los que lleguen en el futuro", ha afirmado.

Por ello, ha considerado un "sinsentido" que Castilla-La Mancha haya vuelto a batir el récord de potencia instalada en la comunidad con 18.233 megavatios, de los cuales el 87 % procede de fuentes renovables, y que esa energía "no pueda ser utilizada para nuestros desarrollos por falta de infraestructuras".

Desarrollo industrial y vivienda

La consejera ha detallado que la mayor demanda de la energía eléctrica proviene del desarrollo industrial y de vivienda, puesto que hay "un crecimiento sostenido" en ambos casos, que "duplica" la media nacional en el indicador residencial y que está "muy por encima" de la media en el caso del indicador industrial.

"Castilla-La Mancha no ve reflejada la planificación en la afección que esperamos vayan a tener estos dos desarrollos en nuestra comunidad. Las conexiones concedidas desde la red de distribución de hidrógeno solo tienen impacto en las provincias de Albacete y Toledo y se debe atender las solicitudes de todas las provincias", ha reivindicado.

Por otro lado, ha informado de que la Junta ha creado un sistema que, mes a mes, actualiza los datos de potencia disponible en las redes de transporte y distribución para que se puedan valorar y asesorar sobre la viabilidad de los proyectos que se presenten.

Por ello, ha solicitado al Ministerio que apruebe y aplique "de la manera más inmediata posible" el Real Decreto que tramitó el pasado 23 de junio de urgencia, por el que se regulan los planes de inversión de las redes de transporte y distribución de energía eléctrica.