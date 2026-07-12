El PSOE critica el "silencio" de Núñez sobre Cospedal y el 'caso Kitchen': "No se atreve a marcar distancias"

La diputada regional del PSOE de Castilla-La Mancha, Paloma Jiménez, ha criticado este domingo el silencio del presidente regional del PP, Paco Núñez, ante las nuevas informaciones que sitúan a María Dolores de Cospedal en el 'caso Kitchen' por posibles indicios de criminalidad derivados de sus conversaciones con el excomisario Villarejo.

"La ciudadanía recuerda perfectamente quién fue Cospedal: la presidenta de los recortes, de los cierres y de los despidos, la que desmanteló servicios públicos fundamentales para nuestra región mientras ahora vuelve a aparecer vinculada, según las conversaciones que investiga la Justicia, al caso Bárcenas", ha criticado.

La diputada socialista ha subrayado que, frente a estas informaciones, "Paco Núñez guarda un silencio absoluto porque no se atreve a marcar distancias con quien sigue representando una parte muy importante del Partido Popular de Castilla-La Mancha".

"Cuestionar a Cospedal supondría enfrentarse a quienes todavía condicionan su futuro político dentro del PP, y por eso calla", ha afirmado Jiménez, quien ha añadido que el presidente regional de los 'populares' "ha demostrado una vez más que carece de voz propia y de valentía.

En este sentido, ha asegurado que Castilla-La Mancha "ha pasado de sufrir a la peor presidenta que ha tenido el Partido Popular en nuestra región a tener al líder más irrelevante que ha conocido el PP castellanomanchego", ha concluido.