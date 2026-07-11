Las Juventudes Socialistas atribuyen a Page una Castilla-La Mancha "de oportunidades" con el paro en descenso

El secretario general de Juventudes Socialistas de Castilla-La Mancha, Lázaro Ortega, ha recordado que desde que gobierna Emiliano García-Page "el paro joven se ha reducido a más de la mitad" en la comunidad autónoma.

Entretanto, en regiones como Castilla y León, a la que ha citado de forma expresa, "muchos jóvenes se ven obligados a hacer las maletas para buscar fuera las oportunidades que allí no encuentran".

Ortega ha lamentado que el presidente regional del PP, Paco Núñez, siga "instalado en un discurso derrotista que no se corresponde con la Castilla-La Mancha real en la que viven y trabajan miles de jóvenes".

Según el socialista, Núñez "habla de obstáculos, pero no dice que fue el PP quien, cuando gobernaba en la región, empujó a decenas de miles de jóvenes a marcharse porque aquí no tenían ni empleo, ni horizonte, ni apoyo para desarrollar sus proyectos de vida".

Desde Juventudes Socialistas han contrapuesto aquella etapa a la actual. "Hoy, gracias al impulso y al liderazgo de Page, la juventud se queda en Castilla‑La Mancha. Y, además, muchos jóvenes que se fueron están volviendo".

Propuestas para la juventud

El responsable de Juventudes Socialistas ha puesto como ejemplo el Plan de Retorno impulsado por el Gobierno regional, que facilita que quienes tuvieron que irse encuentren ahora oportunidades laborales y vitales en su tierra.

"Ese es el contraste: mientras el PP recorta y se desentiende, el Gobierno de Page tiende puentes para que la gente joven vuelva, se quede y pueda construir su futuro aquí", ha afirmado.

Ortega ha insistido en que Castilla-La Mancha "es hoy una tierra de oportunidades para la juventud, con más empleo, más formación y más políticas pensadas específicamente para sus necesidades", y ha pedido "más rigor y menos eslóganes vacíos" al principal partido de la oposición.

"Si Paco Núñez quiere hablar de juventud, que empiece reconociendo que la etapa del PP fue la de la fuga de talento y que hoy estamos recuperando a esa generación y creando condiciones para que nadie se tenga que ir por obligación", ha concluido.