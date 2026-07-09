El incendio de Bocígano, en Guadalajara, controlado tras 24 horas de trabajo con siete medios aéreos y 48 efectivos

El plan de incendios forestales de Castilla-La Mancha (Infocam) ha dado por controlado el incendio forestal que lleva más de 24 horas activo en Bocígano, una pedanía de El Cardoso de la Sierra, en la Sierra Norte de Guadalajara.

El incendio, que fue detectado a las 14.46 horas de este miércoles, ha quedado controlado a las 18:08 horas, tras afectar a una superficie no determinada de terreno forestal leñoso no arbolada integrado por matorral, indica el sistema Fidias.

Desde que fue detectado en un paraje próximo a la Comunidad de Madrid, han participado en los trabajos de extinción siete medios aéreos, seis medios terrestres y un medio de dirección y coordinación, con un total de 48 efectivos.

También esta tarde ha sido controlado otro incendio que se ha iniciado en Uña, en la Serranía Alta de Cuenca.

El sistema Fidias señala que este incendio ha sido detectado por un vigilante fijo a las 16:14 horas y que ha quedado controlado en poco tiempo, a las 17:18 horas. Ha afectado a una superficie forestal arbolada.

Aunque está controlado, en la zona trabajan tres medios terrestres y 10 efectivos, mientras que en las labores de extinción han participado hasta ahora cinco medios terrestres, dos medios aéreos y 36 personas.