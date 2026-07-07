El Geoparque Volcanes de Calatrava inaugura un nuevo centro de visitantes y un aparcamiento más accesible

El presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, ha señalado este martes el papel del geositio Cerro Gordo como uno de los principales activos del Geoparque Volcanes de Calatrava, un espacio donde convergen desde la divulgación científica y la actividad minera hasta la conservación del patrimonio geológico, la cultura y el turismo sostenible para generar oportunidades de desarrollo económico.

Durante la inauguración del nuevo centro de visitantes y del aparcamiento, el responsable de la institución provincial ha recordado las dos décadas de trabajo que han permitido convertir a este enclave en un referente nacional de geoturismo.

Además, ha resaltado el trabajo desarrollado por Geovol, grupo de investigación adscrito a la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), que ha facilitado la comprensión de la singularidad del volcanismo calatravo y la dignificación del único volcán visitable del interior de la Península Ibérica.

Valverde ha señalado a Cerro Gordo como una pieza clave para impulsar el proyecto que acabó con la declaración del Geoparque Mundial de la Unesco, también ha recordado que la cesión de un trozo de la cantera por parte de Holcim hizo posible la musealización del volcán y la apertura de este espacio divulgativo.

Cerro Gordo no estaba entre las actuaciones previstas de la Diputación cuando el equipo de Gobierno de Valverde asumió la gestión del Plan de Sostenibilidad Turística: "No podíamos entender que el principal geositio del Geoparque quedara fuera de las inversiones", ha señalado.

Al respecto, promovieron una modificación para incorporar la construcción del centro de visitantes y la adecuación del aparcamiento. Valverde ha explicado que las nuevas instalaciones deberán complementarse en el futuro con mejoras que faciliten la experiencia de los usuarios.

En la misma línea, la vicepresidenta segunda de la Diputación, Sonia González, ha señalado que la inversión de casi 320.000 euros comprende la construcción del nuevo centro de visitantes y la adaptación del aparcamiento para mejorar la accesibilidad y la atención.

Atractivo turístico y freno a la despoblación

En la inauguración también se encontraba Yolanda de la Cruz, alcaldesa de Granátula de Calatrava, quien ha definido al geositio de Cerro Gordo como el corazón del Campo de Calatrava y uno de los principales recursos turísticos de la provincia. La alcaldesa ha insistido en que el nuevo centro de visitantes mejorará la experiencia de todos los turistas.

El subdelegado del Gobierno en Ciudad Real, David Broceño, tampoco se ha querido perder esta cita y ha señalado al geositio como un enclave de oportunidad turística, científica y económica única para la comarca. Broceño ha destacado la compatibilidad de la actividad minera con la conservación del patrimonio geológico, la investigación y el uso público.

Por su parte, Miguel Ángel Díaz, delegado provincial de Economía, Empresas y Empleo, ha sido otro de los asistentes que ha ensalzado la colaboración institucional para la ejecución del proyecto y ha defendido que las administraciones pongan los recursos al servicio del conocimiento científico.

El delegado ha definido a Cerro Gordo como un yacimiento geológico excepcional y ha subrayado que Ciudad Real fue la provincia española con mayor crecimiento del turismo rural en 2025.

Apuesta por el desarrollo sostenible

Juan Carlos Ocaña ha representado a Holcim España en el evento y ha señalado que la colaboración entre empresa, universidad y administración durante el proyecto puede transformar una explotación minera en un referente internacional de divulgación geológica.

Ocaña ha apuntado que la puzolana, un material de origen volcánico extraído en la concesión minera, se ha convertido en un recurso clave dentro de la estrategia de descarbonización de la compañía, puesto que permite fabricar cementos con menos huella de carbono y contribuye a una construcción más sostenible.

Una vez finalizado el acto de inauguración, los asistentes pudieron disfrutar de una visita guiada y dirigida por Rafael Becerra, profesor de la UCLM y miembro de Geovol.

El Plan de Sostenibilidad Turística del Geoparque está integrado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU.