Bolaños refuerza los tribunales de instancia de Guadalajara, Albacete, Cuenca o Illescas con 21 jueces y ocho fiscales

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la creación de 21 plazas de jueces y ocho de fiscales en Castilla-La Mancha, un refuerzo que supondrá un aumento del 9,7 % en la plantilla de jueces y del 8 % en la de fiscales en la región.

Se trata de la mayor creación de plazas judiciales en un solo año en la historia de la comunidad autónoma. En un solo año, se crearán las mismas plazas judiciales que en la última década.

De las 21 nuevas plazas de jueces para Castilla-La Mancha, 18 son para tribunales de instancia, una para la Audiencia Provincial de Toledo y dos son de adscripción territorial, movibles en función de los cambios en las cargas de trabajo.

Entre los tribunales de instancia que se verán reforzados se encuentran los de Toledo, Talavera de la Reina, Torrijos, Ocaña, Illescas, Guadalajara, Cuenca, Puertollano, Ciudad Real y Albacete.

Al mismo tiempo, la creación de ocho plazas de fiscales en Castilla-La Mancha supone una ampliación del 8 % en la plantilla de fiscales de la región.

Bolaños presume de "hito histórico"

En el conjunto de España, el Gobierno ha presentado 700 nuevas plazas de jueces y fiscales. El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha calificado de "hito histórico" esta medida.

La creación de 700 puestos se enmarca en la ambiciosa transformación de la Justicia impulsada por el Ministerio, un proceso "que combina reformas procesales, organizativas y digitales para dotar al servicio público de justicia de las herramientas necesarias para afrontar los desafíos presentes y futuros".

Además, se crearán 200 cupos de fiscal que se distribuirán entre todas las comunidades autónomas y órganos centrales. Se trata de posiciones que "refuerzan áreas especialmente relevantes y que afrontan nuevos desafíos".

Es el caso de las Fiscalías de Sala contra Delitos de Odio y Discriminación, de Trata de Personas y Extranjería y de Violencia sobre la Mujer. También se refuerzan ámbitos como la Inspección Fiscal, la Cooperación Penal Internacional o la Criminalidad Informática y se crea una plaza de Fiscal de Sala responsable de la Unidad de Protección de Datos.

La distribución de las nuevas plazas de jueces y fiscales se ha realizado atendiendo a criterios objetivos (carga de trabajo, litigiosidad y población) y teniendo en cuenta las necesidades trasladadas por el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía, las comunidades autónomas con la competencia transferida y los tribunales superiores de justicia.